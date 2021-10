Si vous avez acheté cette soupe chez Costco, il y a un rappel de la FDA, alors jetez-la

Alors que certains rappels d’aliments sont mis en œuvre par excès de prudence, ce qui est la façon dont la FDA dit qu’ils pèchent du côté de la sécurité, d’autres rappels découlent d’un danger très réel pour le public. Un récent rappel d’aliments impliquant la soupe Costco entre dans cette dernière catégorie.

Plus tôt cette semaine, la FDA a annoncé le rappel de milliers d’emballages de soupe de palourdes Ivar’s Kettle Classic avec bacon non séché. La soupe est vendue exclusivement chez Costco. Le rappel a été émis car il est possible que certains emballages contiennent des morceaux de plastique durs et affûtés. Le seul bon côté de cette histoire bizarre est que les pièces en plastique sont opaques, c’est-à-dire que vous pourrez les repérer.

Si vous avez cette soupe Costco à la maison, jetez-la

La soupe Costco en question provient de la société Ivar’s Soup and Sauce. Au total, près de 15 000 manchons de soupe font l’objet du rappel. Tous ont un numéro d’article Costco de 1270666. De plus, tous sont emballés dans des emballages à manches de 2 à 24 oz. Chaque contenant de soupe est un coup en plastique transparent de 24 oz. L’emballage porte le numéro UPC 0 30383 19649 6 et tous ont une date de péremption du 22 décembre 2021.

La soupe de chaudrée de palourdes était disponible à l’achat dans les États suivants : Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud et Wisconsin.

Une photo de la soupe Costco peut être vue ci-dessous :

Un rapport impliquant un morceau de plastique dans la soupe

Notamment, il n’y a aucune raison de croire que le problème est répandu. Le problème est survenu pour la première fois il y a quelques jours lorsqu’un consommateur a trouvé un morceau de plastique dans son contenant de soupe.

La FDA ajoute :

Aucun blessé n’a été signalé. Le morceau de plastique trouvé par le consommateur a la forme d’un demi-cercle avec une partie du centre manquant, avec des bords tranchants et pointus. Le diamètre du cercle est d’environ 1 ½ ». Il est possible que le reste du plastique circulaire soit une pièce intacte de la même manière ou de nombreuses pièces plus petites.

Naturellement, tous les magasins Costco retirent le produit de leurs étagères. De plus, les consommateurs ayant la soupe à la maison devraient la jeter immédiatement. Les consommateurs peuvent également rapporter la soupe à Costco pour un remboursement complet.

Toute personne ayant une question sur le rappel peut appeler l’entreprise de soupe au 1-425-493-1402.