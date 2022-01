Si vous avez acheté cette viande, jetez-la maintenant

Chaque fois que des tests de routine détectent la présence de bactéries nocives dans les aliments, les autorités émettent des avertissements et des rappels pour les produits concernés. Une souche particulière de la bactérie E. coli est souvent responsable des alertes et rappels de santé : O157:H7. C’est la souche que Consumer Reports a découverte en testant un échantillon de bœuf haché de marque Kroger. En conséquence, le groupe a émis une alerte sanitaire.

Si vous avez ce type particulier de viande dans votre réfrigérateur, vous devez le jeter immédiatement même s’il n’y a pas encore de rappel officiel en place. Sinon, vous risquez de développer une infection à E. coli.

L’alerte santé au bœuf haché

Consumer Reports a annoncé la découverte mercredi. Le groupe de défense des consommateurs a testé un emballage de bœuf haché maigre à 93 % qui a été acheté le 30 décembre. La viande a un numéro de marquage « Establishment » (EST) de 965, qui est l’usine qui a transformé la viande. La « date limite d’utilisation ou de congélation » est le 1/11/2022, ce qui signifie que vous avez peut-être encore le bœuf haché de l’alerte sanitaire dans votre réfrigérateur ou congélateur.

Il n’y a pas de rappel en place pour le produit pour le moment. Mais les experts de Consumer Reports avertissent les acheteurs de vérifier leur bœuf haché de marque Kroger et de le jeter s’il a le même établissement ou la même date d’«utilisation ou de congélation».

Le bœuf haché Kroger qui pourrait contenir E. coli a été vendu dans divers magasins Kroger, ainsi que Fred Meyer, Harris Teeter, Ralphs, Dillons et autres.

Consumer Reports a déjà contacté le ministère de l’Agriculture au sujet des résultats. Un porte-parole a déclaré que l’agence avait « une politique de tolérance zéro » pour le O157:H7 E. coli dans le bœuf haché. L’agence « continue d’enquêter sur cette situation pour identifier tous les produits associés possibles qui peuvent être falsifiés et commercialisés et prendra des mesures en conséquence dès que possible pour protéger la santé publique ».

Pendant ce temps, Kroger a informé le groupe de consommateurs qu’il avait ouvert une enquête.

Ce que tu devrais faire

Si vous avez la viande de boeuf hachée de l’alerte santé dans votre congélateur, vous devriez la jeter. Comme l’explique Consumer Reports, il n’y a pas de moyen simple de savoir si votre lot contient des traces d’E. coli.

« La préoccupation la plus urgente est que les consommateurs pourraient avoir ce bœuf haché dans leur congélateur, et les températures très froides ne tuent pas cette bactérie », a déclaré James E. Rogers de Consumer Reports. « Et il n’y a aucun moyen de savoir si le bœuf haché contient les bactéries nocives simplement en le regardant ou en le sentant. » Rogers est le directeur de la sécurité alimentaire et des tests chez Consumer Reports.

Rogers a en outre expliqué que «la viande hachée est plus risquée que les morceaux de viande entiers, car elle peut être fabriquée à partir de plusieurs animaux. Par conséquent, si l’un d’eux est porteur d’E. coli, il peut contaminer un lot entier. Et dans le processus de broyage, toutes les bactéries présentes peuvent se mélanger dans toute la viande. »

Pourquoi E. coli O157:H7 est dangereux

E. coli se trouve fréquemment dans l’intestin des personnes et des animaux en bonne santé. Mais la souche O157:H7 est problématique car elle peut entraîner des symptômes troublants. C’est pourquoi Consumer Reports a émis cette alerte sanitaire pour le bœuf haché Kroger.

Les signes d’une infection peuvent apparaître 3 à 4 jours après l’exposition à la bactérie. Dans certains cas, les symptômes peuvent survenir plus tôt ou beaucoup plus tard que l’estimation de 3 à 4 jours.

Les symptômes peuvent inclure de la diarrhée, des crampes d’estomac, de la fatigue, des nausées et des vomissements. Certaines personnes peuvent également développer de la fièvre. Ces symptômes sont similaires à d’autres infections d’origine alimentaire. Un diagnostic correct n’est possible que par des tests. Bien sûr, des symptômes comme la fièvre pourraient être encore plus préoccupants pendant la pandémie.

Une infection à E. coli devrait disparaître dans les 5 à 7 jours et ne nécessitera pas de traitement dans la plupart des cas. Cependant, vous devrez boire beaucoup de liquides. Certaines personnes peuvent développer une complication potentiellement mortelle appelée syndrome hémolytique et urémique (SHU).

Vous devez contacter votre médecin si vous ressentez l’un de ces symptômes, surtout s’ils s’aggravent.