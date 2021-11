Si vous avez acheté un nouveau téléphone le Black Friday, ne laissez pas le Cyber ​​Monday se terminer sans acheter cette offre !

Avez-vous profité des meilleures offres Cyber ​​Monday sur les téléphones Android ? Eh bien, c’est le moment de dépenser un peu plus et d’obtenir un PopSocket pour votre téléphone. Ils peuvent sembler superflus, mais croyez-moi, une fois que vous en aurez utilisé un, vous ne reviendrez jamais en arrière. Un PopGrip de PopSocket vous aide à tenir votre téléphone sans abîmer votre petit doigt, et il peut être utilisé comme support réglable pour une visualisation facile des vidéos.

Vous pouvez obtenir des PopSockets dès maintenant pour 15 % de réduction ce Cyber ​​Monday – pour aussi peu que 7 $ – et ils sont disponibles dans une large gamme de modèles de marque comme Disney, Marvel, Star Wars, Pokémon et bien plus encore. Ou si ce n’est pas votre style, vous pouvez également en obtenir des simples. Ses MagSafe PopSockets sont également à 20% de réduction pour une durée limitée.

Économisez jusqu’à 15% sur PopSockets

PopSockets | 15% de réduction



Offrez à votre nouveau téléphone l’accessoire dont il a besoin avec un PopSocket. Peu importe la taille ou le modèle de téléphone que vous possédez, ces PopSockets conviennent à tous. Avec des designs de Disney, Pokémon, Star Wars, Marvel et plus, vous êtes sûr d’en trouver un (ou plusieurs) qui pique votre intérêt. Et ils peuvent être facilement transférés d’un téléphone à l’autre afin que vous ne soyez pas obligé d’en acheter un nouveau lors de la mise à niveau.

Voir sur Amazon

Il est difficile de se tromper avec l’un d’entre eux, et comme il existe des dizaines de modèles parmi lesquels choisir, vous êtes sûr de trouver quelque chose que vous aimez. Comme nous pouvons en témoigner ici sur Android Central, les PopSockets sont de loin les meilleures poignées de téléphone que vous puissiez acheter. La conception en accordéon ne s’use pas aussi facilement que les autres roulements métalliques, ce qui signifie qu’ils durent beaucoup plus longtemps pour votre téléphone.

Ne vous inquiétez pas non plus si vous avez une coque de téléphone, car les PopSockets s’attachent tout aussi bien.

