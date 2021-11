Si vous avez acheté une voiture entre 2006 et 2013, vous pourriez avoir droit à une indemnisation pouvant aller jusqu’à 2 500 euros | Moteur

Un accord illégal entre des entreprises et des concessionnaires a fait en sorte que la Commission nationale des marchés et de la concurrence décide que des millions d’acheteurs peuvent prétendre à une indemnisation. C’est ainsi que vous pouvez le commander.

Le marché libre est une chose qui semble sacrée dans notre système capitaliste. C’est pourquoi, lorsque des entreprises décident de s’unir pour modifier les prix, la justice n’hésite pas à les sanctionner. Comme cela s’est produit avec plus d’une douzaine de constructeurs automobiles.

Entre 2006 et 2013, une vingtaine de constructeurs et autant de concessionnaires ont décidé de modifier le marché en s’entendant sur les prix et en contrôlant la distribution des véhicules. Aujourd’hui, en 2021, la CNMC a rendu une décision autorisant les conducteurs concernés à réclamer une indemnisation.

Selon les conclusions de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, jusqu’à 10 millions d’acheteurs ont été touchés par ce cartel automobile.

Maintenant, les acheteurs qui prouvent qu’ils ont été arnaqués par ledit cartel ils pourront réclamer environ 2500 euros en moyenne (entre 10% et 15% de la valeur totale du véhicule).

Grâce à ce lien, vous pouvez savoir si votre voiture fait partie des personnes concernées. Il suffit de mettre la marque de la voiture, le modèle exact et l’année où vous l’avez achetée.

Comme l’explique l’organisation touchée par l’entente, il est nécessaire de disposer d’un rapport d’expertise économique indiquant les produits achetés, le processus d’acquisition et les prix finaux de la voiture.

Et la documentation nécessaire est : facture d’achat ou preuve de paiement, contrats signés indiquant l’achat et la vente de la voiture et la fiche technique du véhicule.

Le Hero Driver LED est un éclairage de secours V16 approuvé par la DGT qui se distingue par être un peu plus puissant que les autres éclairages, en plus d’avoir une batterie rechargeable.

Les marques mises en cause sont : Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Siège, Skoda, Volkswagen, Toyota et Volvo.

Depuis que la CNMC a publié cette dernière phrase, vous disposez d’un an pour mener à bien l’ensemble du processus. Si vous ne le faites pas au cours de cette année civile, vous perdrez la possibilité de récupérer cet argent qui vous correspond pour avoir été victime d’une arnaque. Et rappelez-vous, éteignez le Star & Stop, cela ne provoque que des pannes.