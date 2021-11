Si vous avez acheté une voiture entre 2006 et 2013, vous pourriez recevoir une indemnisation pouvant aller jusqu’à 3 000 euros, voici ce que vous devez faire | Moteur

Un nouveau scandale dans l’industrie automobile aura au moins des conséquences positives pour les victimes : 10 millions de clients qui pourront toucher des milliers d’euros.

C’est courant aux États-Unis, mais en Espagne, nous ne sommes pas habitués à les consommateurs reçoivent de l’argent d’une décision de justice.

Ici quand on est victime d’une arnaque collective de la part des constructeurs, les amendes sont laissées à l’Etat.

Heureusement, il n’en sera pas de même avec le dernier scandale de l’industrie automobile en Espagne. Si vous avez acheté une voiture entre 2006 et 2013 d’un des 23 marques qu’allons-nous nommer, vous pourriez avoir le droit de indemnité jusqu’à 3 000 euros.

Notre partenaire Aaron Pérez d’Auto Bild, nous explique ce que vous devez faire pour réclamer l’argent.

Que s’est-il passé pour que cet événement inhabituel se produise, qu’une marque automobile vous verse de l’argent ?

C’est ce que nos confrères d’Auto Bild appellent le Cartel des constructeurs automobiles, parce que c’est essentiellement ça : un accord entre 23 marques automobiles pour utiliser les pratiques mafieuses avec l’objectif de s’entendre sur les prix et gagner le plus d’argent possible auprès des acheteurs de voitures ou des clients qui louent leur atelier et leurs services dérivés.

Fondamentalement, selon la phrase, ces 23 marques ont échangé des informations confidentielles des ventes, des produits et d’autres données, dans le but de pouvoir fixer les prix de manière plus précise et plus avantageuse pour eux.

Ils nuisaient aux acheteurs et aux concurrents qui n’acceptaient pas de se livrer à ces pratiques interdites.

Selon l’arrêt de la Commission nationale du marché et de la concurrence (CNMC) : « entre 2006 et 2013, l’échange systématique d’informations confidentielles commercialement sensibles, actuelles et futures et très désagrégées, est considéré comme avéré, couvrant pratiquement toutes les activités menées par la entreprises sanctionnées à travers leur réseau de distribution et d’après-vente ».

Ces pratiques mafieuses touchent « la vente de véhicules neufs et d’occasion, la fourniture de services d’atelier, la réparation, l’entretien et la vente de pièces détachées officielles ».

Les 23 marques condamnées Ce sont Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen , Toyota et Volvo. Mazda a également fait l’objet d’une enquête, mais a été acquitté.

La CNMC a condamné ces marques à verser 171 millions d’euros d’indemnités à ses clients.

Oui vous avez acheté une voiture entre 2006 et 2013 d’une de ces marques ou vous avez utilisé l’un de leurs ateliers, vous pouvez avoir droit à une indemnité comprise entre 10 et 15 % de ce que vous avez payé.

Par exemple, si la valeur de la voiture achetée était de 15 000 euros, vous pourriez avoir droit à une indemnité comprise entre 1 500 et 2 250 euros plus les intérêts légaux, soit 2 200. à 3 000 euros.

Certaines marques n’ont participé à l’entente que pendant certaines années, et l’amende est différente selon le service contracté ou le modèle de voiture acheté.

Pour savoir si vous avez droit à une indemnisation, le Groupement des Personnes Affectées par le Cartel Automobile (AACC) a lancé un outil qui vous permet de le vérifier rapidement et gratuitement.

Vous pouvez accéder à cet outil via ce lien.

Si cet outil confirme votre droit à indemnisation, voici la documentation que vous devez présenter pour le récupérer :

Facture d’achat, ou preuve de paiement de la location ou du leasing de la voiture Contrats signés dans la vente et l’achat Fiche technique du véhicule

Le délai de réclamation est d’un an, Et vous pouvez le faire individuellement, par l’intermédiaire d’un avocat, ou en groupe grâce à l’association des personnes concernées. Tout est expliqué dans les liens précédents.