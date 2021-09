Si vous avez aimé la scène du bus Shang-Chi, voici 9 autres séquences de combat étonnantes à regarder (ou à revoir)

Scène de combat de couloir (Oldboy)

Le dernier mais non le moindre est la scène de combat de couloir brutale du thriller d’action sud-coréen Oldboy de Park Chan-wook en 2003. Se déroulant après que Oh Dae-su (Choi Min-sik) ait localisé la prison de l’hôtel où il a été détenu pendant 15 ans, le combat ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo de beat-em-up à défilement horizontal à cause de la façon dont la caméra glisse le long du couloir en un seul plan continu. C’est simple, efficace et extrêmement violent puisque Dae-su bat plus d’une douzaine de gardes. Mais le héros n’est pas sans blessure ici et passe même une grande partie du combat avec un couteau coincé dans le dos.

C’est le premier film auquel j’ai pensé quand j’ai vu l’impressionnant combat de bus Shangi-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui semble rendre hommage à Oldboy lorsque Shang-Chi se bat en marchant d’un bout à l’autre du bus . Je ne sais pas si c’était intentionnel ou non, mais c’était une décision brillante.

