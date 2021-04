Si vous avez aimé Who Killed Sara, vous ne devriez pas manquer cette mini-série mystère de Netflix | Divertissement

La série à suspense vit un grand moment sur Netflix, la série mexicaine Who Killed Sara est la série la plus regardée depuis plusieurs jours, reprenant le témoin de Behind His Eyes. Si vous recherchez plus d’intrigues, ne manquez pas Safe, une mini-série mystère de Netflix qui en vaut la peine.

Si vous aimez les séries et les films qui ne révèlent pas le nom du meurtrier jusqu’à la fin, vous avez sûrement déjà vu Derrière ses yeux, ou le plus récent Who Killed Sara, la série mexicaine qui est devenue le dernier grand succès de Netflix s’emparant du première place dans la liste des séries les plus vues dans le monde.

Si vous aimez le genre suspense et mystère, il est fort probable que vous connaissiez Harlan Coben, et même que vous ayez lu certains de ses livres. Le romancier américain est l’une des grandes références actuelles du roman noir, auteur de titres comme la série Myron Bolitar ou El bosque.

En 2018, l’auteur a signé un contrat avec Netflix par lequel il décide de l’exclusivité de plusieurs projets de Coben, y compris des adaptations de livres existants et futurs.

La première collaboration entre Coben et Netflix a été Sûr, une mini-série mystère britannique de huit épisodes d’environ 45 minutes qui a été créée sur la plateforme en 2018 avec un succès très modéré malgré la haute qualité de la série.

Safe raconte l’histoire de Hall, un père veuf avec une relation compliquée avec sa fille adolescente, Jenny, et sa recherche désespérée après sa disparition après une fête. En bonne série mystère, au cours de son enquête, il découvre les secrets cachés d’amis et de voisins, et que tout le monde autour de lui semble avoir des choses à cacher..

Si vous êtes fatigué de toujours voir la même intrigue et de se terminer dans tous les films, nous vous laissons ici une sélection des meilleurs films de suspense et d’intrigues qui ont surpris à l’époque pour leur pari révolutionnaire.

Tout se complique avec un meurtre, et le compte à rebours pour que sa fille ne subisse pas le même sort. Une histoire racontée de différents points de vue dans laquelle les pièces s’emboîtent petit à petit jusqu’au résultat final.

Si vous avez aimé Who Killed Sara et que vous avez voulu plus de suspense, n’hésitez pas à essayer Safe, l’une des meilleures mini-séries de suspense que vous puissiez voir sur Netflix.