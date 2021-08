Si vous avez besoin de plus de pouces, ce téléviseur 65″ 4K de Xiaomi bénéficie désormais d’une remise de 140 euros | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi vend déjà plusieurs téléviseurs en Espagne, dont certains de grande taille. Plus précisément, nous nous référons au Mi TV 4S de 65 pouces dont le prix est actuellement considérablement réduit.

Il y a des téléviseurs pour tous les goûts, même si certains d’entre eux ont des caractéristiques différenciantes qui sont décisives pour l’achat ou non, à commencer évidemment par le prix, mais aussi par la taille et quelque chose de non moins important : le logiciel.

Au moins sous ces trois aspects, le Xiaomi Mi TV 4S 65 pouces, un téléviseur 4K assez bon marché normal, mais maintenant c’est beaucoup plus, et c’est que Media Markt l’a abaissé temporairement à 559 euros.

Ce téléviseur Xiaomi a Android TV comme système d’exploitation avec un panneau LED, en plus d’une taille assez considérable, 65 pouces.

Normalement ça coûte beaucoup plus cher, 699 euros, nous parlons donc d’une remise plus qu’intéressante pour obtenir un téléviseur qui a des pouces à revendre pour que vous vous croyiez pratiquement au cinéma.

Cependant, en plus de la taille, il convient de noter que utilise Android TV comme système d’exploitation, et c’est un plus très intéressant, car il augmente considérablement le nombre d’applications que vous pouvez installer et utiliser, directement depuis Google Play.

Toutes les applications Android n’ont pas été adaptées aux téléviseurs avec ce système d’exploitation, bien qu’il y en ait pas mal, à commencer par tous les services de streaming et certains jeux.

Il existe d’autres téléviseurs qui ont également une résolution 4K et qui sont beaucoup moins chers, qui tournent autour de 300 euros, bien qu’il s’agisse généralement de modèles de 43 pouces, et non de 65 comme dans ce cas.

Cette offre Media Markt comprend deux options : la livraison gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, ce qui est recommandé compte tenu des dimensions du colis ; l’autre est la collecte dans les magasins physiques de cette entreprise, également totalement gratuite.

Si vous regardez la remise qui lui est appliquée, c’est une véritable aubaine qui en vaut la peine, surtout si vous cherchiez une bonne affaire pour renouveler votre téléviseur et le changer pour un bien plus grand.

