Si vous avez besoin d’un téléphone robuste, le dernier modèle de Caterpillar pourrait faire l’affaire – .

Quiconque recherche des téléphones capables de mesurer la température des objets qui les entourent est probablement familier avec les téléphones Caterpillar fabriqués par Bullitt. Les téléphones Cat disposent d’un capteur thermique FLIR unique qui vous permet de déterminer rapidement la température des objets autour de vous, ce que divers professionnels doivent faire sur place. Les téléphones Cat sont des téléphones robustes qui ciblent l’espace de travail, et le dernier ajout à la gamme de Bullitt est le téléphone Cat S62 Pro à 699 $ que vous pouvez enfin acheter.

Le téléphone n’est pas aussi excitant par rapport aux autres appareils Android. Il ne dispose pas du processeur Snapdragon 888 qui équipe tous les produits phares de 2021, ni ne le pourrait. Le S62 Pro a été lancé en Europe l’année dernière et n’est disponible dans les magasins américains qu’au début du mois d’avril. Mais l’appareil n’est pas censé être un produit phare Android standard. Il est censé être un combiné robuste capable de résister à certaines des conditions de travail les plus difficiles.

Commençons par éliminer les choses «ennuyeuses». Le Cat S62 Pro dispose d’un écran Full HD de 5,7 pouces avec Corning Gorilla Glass 6, processeur Snapdragon 660, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, caméra principale 12 mégapixels, caméra selfie 8 mégapixels, caméra thermique Lepton 3.5, capteur d’empreintes digitales, Prise en charge microSD, 4G, Bluetooth 5, NFC, Wi-Fi ac et une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide. Le téléphone fonctionne sous Android 10 prêt à l’emploi, mais sera mis à jour vers Android 11 et est garanti pour recevoir jusqu’à trois ans de mises à jour de sécurité.

Conception de téléphone robuste Cat S62 Pro. Source de l’image: Cat Phones

La robustesse du S62 Pro est l’une des deux caractéristiques caractéristiques du téléphone. Le combiné est classé IP68 et IP69 pour la résistance au sable, à la poussière et à la saleté et étanche jusqu’à 1,50 mètre pendant 35 minutes. Il est censé résister à des chutes allant jusqu’à 6 pieds directement sur l’acier et passe les tests de durabilité militaires MIL-STD-810H.

Le combiné peut être nettoyé à plusieurs reprises sans subir de dommages. Il peut être immergé et frotté avec des savons et des désinfectants, selon l’entreprise. Il est résistant à l’eau de Javel et aux produits chimiques, et n’a pas besoin d’étui. Ce sont toutes des fonctionnalités bienvenues pendant une année pandémique, en particulier pour les travailleurs essentiels qui ont besoin d’utiliser ce type d’appareil mobile régulièrement.

La deuxième et la plus importante caractéristique de signature S62 Pro est le capteur FLIR à l’arrière qui peut mesurer des températures jusqu’à 90 pieds. Le capteur thermique Lepton du nouveau téléphone présente quatre fois plus de pixels thermiques que ses prédécesseurs. La société affirme également que le S62 Pro est le premier combiné de la série Cat qui offre aux utilisateurs un accès direct aux technologies de traitement d’image FLIR Systems VividIR, MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) et de cintrage alpha visible-thermique.

Un utilisateur pointe la caméra thermique du Cat S62 Pro vers l’environnement pour mesurer la température de divers objets. Source de l’image: Cat Phones

Les utilisateurs peuvent désormais faire varier l’intensité de MSX, qui recouvre le détail du contour visuel de la scène au-dessus de l’image thermique. La fonction de flexion alpha combine l’image thermique avec l’image visuelle de la caméra Sony standard. Cela conduit à des images améliorées et à une résolution thermique plus élevée, ainsi qu’à plus de contexte pour ce qui apparaît à l’écran. Le S62 Pro facilitera l’interprétation des images thermiques, car les utilisateurs comprendront ce qu’ils regardent. Cela peut être particulièrement utile lors du partage de photos thermiques avec des personnes qui ne peuvent pas voir les conditions réelles.

La caméra thermique peut surveiller les températures entre -4 ° F et + 752 ° F et alerter les utilisateurs lorsqu’un certain seuil est atteint.

Le S62 Pro coûtera 699 $, avec des précommandes à partir du 2 avril sur catphones.com. D’autres détaillants, notamment Amazon, Best Buy, Home Depot et B&H, vendront également le combiné.

