Si vous avez ce climatiseur, arrêtez de l’utiliser maintenant – .

Il y a quelques jours, la Consumer Product Safety Commission des États-Unis a publié un rappel de produit pour plusieurs marques de climatiseurs qui, en raison de composants électriques défectueux, présentent des risques de brûlure et d’incendie. Surtout avec le printemps en plein essor et l’été au coin de la rue, vous voudrez vous assurer de ne pas avoir l’un des modèles AC offensants énumérés ci-dessous lorsque vous essayez d’échapper à la chaleur.

Au total, il y a environ huit modèles de marques distinctes à connaître. Il convient de noter que de nombreux modèles en cause ci-dessous ont déjà été rappelés à un moment donné au cours des 10 à 15 dernières années, mais ont ensuite été remis à neuf et revendus par PTAC Crew et PTAC USA.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 3,57 $ chacune! Prix ​​courant: 23,79 $ Prix: 14,27 $ Vous économisez: 9,52 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 77KBX5Q2 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le premier comprend les unités de climatisation / thermopompe terminale (PTAC) Amana, York International, Energy Knight et Goodman, rénovées et revendues par PTAC Crew et PTAC USA. Ces unités étaient en vente de janvier 2010 à février 2018 et ont des moteurs de ventilateur défectueux qui peuvent surchauffer.

Le présent rappel vise des climatiseurs terminaux et des pompes à chaleur (PTAC) de marque Goodman, Amana, York International et Energy Knight. Les unités rappelées sont de couleur beige et le nom de marque est imprimé sur la plupart des couvercles de contrôle des unités. Les modèles commençant par les préfixes suivants sont inclus dans ce rappel: EKTC15, EKTH15, PMC15, PMH12, PMH15, PTC15, PTH12, PTH15, UCYB15 et UCYH15. Seules les unités dont les quatre premiers chiffres des numéros de série sont compris entre 1001 et 1709 sont concernées. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur une étiquette derrière le capot avant de l’unité. La plupart des unités PTAC rappelées sont installées dans des hôtels, des motels, des écoles, des immeubles d’appartements et des espaces commerciaux pour assurer la climatisation des chambres.

Le second concerne les unités de conditionnement d’air terminal (PTAC) et de pompe à chaleur terminale (PTHP) de marque Bryant, Carrier et Fast, rénovées et revendues par PTAC Crew et PTAC USA. Ces modèles ont été vendus de janvier 2002 à décembre 2009. Selon la CPSC, «la fiche du cordon d’alimentation des climatiseurs terminaux (PTAC) et des pompes à chaleur terminales groupées (PTHP) peut surchauffer, ce qui présente un risque d’incendie pour les consommateurs.

Viennent ensuite les unités PTAC et RAC de marque Amana, Century, Comfort-Aire et Goodman fabriquées par Goodman et les unités PTAC de marque York International reconditionnées et revendues par PTAC Crew et PTAC USA. Ces modèles ont été initialement vendus de janvier 2007 à juin 2008. La date de rappel initiale était le 17 février 2016.

Le quatrième concerne les climatiseurs terminaux groupés GE (PTAC) et les unités de chauffage. Ces modèles ont été vendus de janvier 2010 à décembre 2013. Le problème avec ces modèles est le suivant:

L’humidité de l’air extérieur peut s’accumuler près du radiateur de l’unité lorsque l’unité fonctionne avec la porte de ventilation ouverte en permanence.Cela, avec deux composants électriques en court-circuit, peut créer un chemin de terre électrique et un arc, posant un risque d’incendie.

Vous devriez également être à la recherche de climatiseurs / thermopompes (PTAC) de marque Amana, Century, Comfort-Aire, Goodman et York International fabriqués par Goodman, remis à neuf et revendus par PTAC Crew et PTAC USA. Ces unités ont été vendues de janvier 2007 à juin 2008. Le problème avec ces modèles concerne les cordons d’alimentation défectueux.

Ensuite, nous avons les climatiseurs et les unités de chauffage GE qui ont été, vous l’avez deviné, remis à neuf et revendus par PTAC Crew et PTAC USA. Ces unités ont été vendues de mars 2010 à mars 2011 et ont un composant électrique défectueux dans le système de chauffage. Des détails supplémentaires sur le rappel de ces modèles peuvent être consultés ici.

Vous devriez également être à l’affût des unités de climatisation / thermopompe terminales (PTAC) Amana, Comfort-Aire et Century fabriquées par Goodman. Ceux-ci étaient en vente de février 2007 à juin 2008 et ont été initialement rappelés en août 2008. Des informations supplémentaires sur les rappels de produits sont disponibles ici.

Et enfin, nous avons des unités de climatiseur / pompe à chaleur (PTAC) terminales emballées de marque Amana fabriquées par Goodman. Ceux-ci ont été vendus entre janvier 1996 et mars 2003. Les détails de rappel sur ce modèle peuvent être consultés ici.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 3,57 $ chacune! Prix ​​courant: 23,79 $ Prix: 14,27 $ Vous économisez: 9,52 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 77KBX5Q2 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.