Si vous avez ce lait dans votre réfrigérateur, jetez-le immédiatement

Un autre jour, un autre rappel à connaître. Si vous habitez en Californie, il y a un rappel de lait à l’échelle de l’État dont vous devriez être au courant. Plus précisément, le Dr Anette Jones, vétérinaire en chef de l’État, a récemment émis un rappel de lait de chèvre cru en raison d’un problème de contamination par une bactérie connue sous le nom de campylobacter.

Campylobacter, selon le CDC, est une bactérie responsable de près de 1,5 million de maladies chaque année. De plus, ces infections surviennent généralement après qu’une personne a mangé de la volaille crue ou insuffisamment cuite.

Quel lait est concerné par le rappel

Le rappel concerne le lait de chèvre non pasteurisé et cru de Valley MIlk Simply Bottled du comté de Stanislaus. L’article rappelé est offert dans des cruches en plastique d’un demi-gallon et porte la mention « Lait de chèvre cru simplement embouteillé de Valley Milk ».

Le California Department of Food and Agriculture (CDFA) ajoute que les bouteilles impactées ont une date de code du 28 août 2021. La présence de bactéries Campylobacter a été découverte lors d’un prélèvement et d’une analyse d’échantillons ordinaires dans une installation de production.

Que peut-il arriver si vous buvez le lait rappelé

La bactérie campylobacter peut provoquer une campylobactériose. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la maladie peut causer de la diarrhée, des crampes abdominales et de la fièvre.

La bonne nouvelle est que les personnes infectées par Campylobacter se rétablissent généralement d’elles-mêmes. Dans les cas plus graves, cependant, les patients peuvent nécessiter un antibiotique.

Le CDFA ajoute :

La plupart des personnes atteintes de camplylobactériose se rétablissent complètement. La maladie survient généralement 2 à 5 jours après l’exposition à Campylobacter et dure environ une semaine. La maladie est généralement bénigne et certaines personnes atteintes de campylobactériose ne présentent aucun symptôme. Cependant, chez certaines personnes dont le système immunitaire est affaibli, cela peut provoquer une infection grave et potentiellement mortelle. Un petit pourcentage de personnes peut ressentir des douleurs articulaires et un gonflement après une infection. De plus, une maladie rare appelée syndrome de Guillian-Barré qui provoque une faiblesse et une paralysie peut survenir plusieurs semaines après la maladie initiale.

Notez que le rappel ne s’applique pas aux produits laitiers crus de vache ou de brebis de l’entreprise.

Que faire si vous avez le produit impacté

Si vous avez un pot de lait en question, jetez-le immédiatement. Le CDFA exhorte les gens à ne pas le boire ni même l’utiliser dans la cuisine. De plus, les détaillants qui stockent l’article ont déjà commencé à le retirer des étagères des magasins.