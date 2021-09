Si vous avez ce légume dans votre réfrigérateur, jetez-le immédiatement

in

Dole n’est certainement pas étranger aux rappels. Par exemple, Dole a publié un rappel à l’échelle nationale de laitue de marque Dole contaminée en 2005 après que des dizaines de personnes soient tombées gravement malades en raison d’une épidémie d’E. coli. Au total, le rappel a touché près de 250 000 sacs de laitue.

Plus récemment, Dole et la FDA ont émis un rappel pour son persil frisé après que des tests aient montré une contamination par E. coli. Les responsables de la santé affirment que les paquets de persil ont été distribués aux magasins de détail, aux grossistes et aux distributeurs.

Quel produit Dole fait l’objet du rappel

Les sachets de persil contaminés ont un numéro PLU de 4899 et un code UPC de n° 0 3383 80330 0. Ces deux chiffres sont visibles sur l’attache torsadée du sac. Les sacs étaient disponibles pour les détaillants en deux tailles : une configuration de 74 caisses et une configuration de 39 caisses. Les détaillants doivent noter que le code produit pour les deux cas est 0 07143 000310 3.

Le persil en question a été récolté les 18 et 19 août et a été envoyé dans quatre États à l’extérieur. La liste des États comprend le Michigan, la Floride, l’Iowa, le Minnesota et le Missouri.

Si vous avez le persil impacté à la maison, vous devez le jeter immédiatement.

Quels symptômes provoque E. coli ?

E. coli peut provoquer des symptômes très graves chez les personnes touchées. En règle générale, les symptômes se manifestent environ 3 à 4 jours après l’exposition. Certains des symptômes les plus graves comprennent des crampes d’estomac sévères, des douleurs à l’estomac, des nausées, des vomissements et une diarrhée sévère.

“Contrairement à de nombreuses autres bactéries pathogènes”, ajoute la clinique Mayo, “E. coli peut provoquer une infection même si vous n’ingérez que de petites quantités.

Les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de présenter des symptômes graves d’E. coli.

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter un représentant de Dole au numéro suivant : 1-800-356-3111. Notez que le centre d’appels est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 15 h 00 HNP.