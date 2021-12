Si vous avez ce pain populaire à la maison, lisez ceci avant de le manger

Certaines réactions allergiques peuvent être mortelles. C’est pourquoi les personnes allergiques doivent faire très attention à la liste des ingrédients contenus dans les produits qu’elles envisagent de consommer. C’est aussi pourquoi les entreprises rappellent des produits qui pourraient contenir des substances non déclarées susceptibles de déclencher de telles réactions allergiques. Cela peut arriver avec n’importe quel type d’aliment, y compris des produits populaires comme le pain. Et en parlant de cela, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié en quelques jours deux annonces de rappel de pain concernant deux sociétés différentes.

Dans chaque cas, les fabricants ont découvert la présence de substances qui n’apparaissent pas dans la liste des ingrédients. En conséquence, les produits de panification peuvent présenter un risque pour les personnes souffrant d’allergies aux composés non identifiés.

Le rappel du pain Flower Foods

Annoncé le 17 décembre et publié sur le site de la FDA, le rappel de pain Flower Foods concerne une quantité limitée de pain au blé et au miel.

Le produit contient du lait, ce qui n’est pas indiqué sur l’emballage. L’entreprise a découvert qu’elle avait emballé des miches de pain au beurre de Nature’s Own dans un emballage de blé et de miel de Nature’s Own. Ce dernier ne mentionne pas le lait comme ingrédient.

Les personnes souffrant d’allergies au lait risquent de développer une réaction grave, voire mortelle, si elles consomment le pain visé par le rappel. Flower Foods a déclaré n’avoir reçu aucun rapport de maladie ou d’incident avant la date de l’annonce.

Le pain de blé est disponible en versions simple et en deux emballages, Flowers Foods ayant vendu du pain du lot rappelé dans six États : Arizona; Colorado; Nouveau-Mexique, Wyoming ; les villes de Blythe, Brawley, Calexico, Calipatra, El Centro, Needles et Westmoreland, Californie ; et la ville de Laughlin, Nevada. De plus, un grossiste en Californie desservant le Mexique a également vendu le produit.

Le pain de blé au miel visé par le rappel a une fermeture à cravate bleue ou jaune. Ils ont une date « Meilleur si utilisé avant » du 26/12/2021. Vous devrez rechercher les codes 128 346 03:00 à 128 346 05:00 sur les colis.

Au total, quelque 3 000 miches de pain Nature’s Own Honey Wheat font partie du rappel.

Le rappel du pain Bosket

Bosket Bread Company a annoncé son propre rappel le 18 décembre, date à laquelle la FDA l’a divulgué. Comme le rappel Flowers Foods, celui-ci concerne des ingrédients qui ne figurent pas sur les emballages du pain. Cependant, cette fois-ci, plusieurs allergènes pourraient être présents dans les produits de panification de Bosket Bread.

L’entreprise a émis un rappel pour 54 unités de 15 produits de panification. Ils peuvent contenir du soja, du blé, du lait, du sésame ou des œufs, et les ingrédients n’apparaissent pas sur l’emballage. Les personnes allergiques à une ou plusieurs de ces substances courent le risque de réactions allergiques graves ou potentiellement mortelles.

Les produits de pain visés par le rappel Bosket Bread étaient disponibles chez Dan’s Food Market, Sage Mt. Foods et Rhubarb Market à Leavenworth, WA, et Wenatchee, WA. La dernière date de distribution est le 15 décembre 2021, mais ils ont une durée de conservation de 6 jours. Les produits sont livrés dans des sacs en plastique avec l’autocollant Bosket Bread sur le devant. Ils n’ont pas de CUP, de codes de lot ou de dates sur les emballages.

Tous les produits de pain visés par le rappel de pain Bosket ne contiennent pas toutes les substances ci-dessus, comme vous pouvez le voir dans la liste suivante.

Pain 8 Céréales – allergènes : Blé, Soja, Lait Baguettes – allergènes : Petits Pains au Levain de Blé – allergènes : Pain de Blé Romarin – allergènes : Pains Ciabatta de Blé – allergènes : Pain de Blé et Cannelle – allergènes : Blé, Soja, Lait, Oeufs et Cannelle – allergènes : Pain de campagne au blé, au soja, aux œufs – allergènes : Petits pains briochés au blé – allergènes : Blé, soja, lait, œuf Pain muffin anglais – allergènes : Pains à hot-dog au blé – allergènes : Blé, soja, lait, œuf Pain au fromage Jalapeno – allergènes : Blé, Lait, Oeuf Pain aux Olives (Olives Kalamata) – allergènes : Blé Sésame Buns – allergènes : Blé, Soja, Lait, Oeuf, Sésame Pain au Levain – allergènes : Blé

Comme Flowers Foods, Bosket Bread n’a reçu aucun rapport de maladie jusqu’à présent.

Ce que tu devrais faire

Le pain dans les deux annonces de rappel ci-dessus peut être consommé sans danger si vous n’êtes allergique à aucune des substances mentionnées dans chaque rappel. Mais vous devez également vous assurer que les autres personnes de votre foyer et vos invités ne souffrent pas d’allergies alimentaires.

La meilleure chose à faire est d’arrêter de consommer les produits de boulangerie visés par les deux rappels. Vous pouvez jeter les produits ou les rapporter au lieu d’achat pour un remboursement complet.

Si vous suspectez une réaction allergique après avoir mangé l’un des produits à base de pain ci-dessus, vous devez contacter votre médecin.

Enfin, assurez-vous de consulter les annonces complètes de rappel de pain – Flower Foods (sur ce lien) et Bosket Bread (sur ce lien).