Si vous avez ce poulet à la maison, ne le mangez certainement pas – .

Une alerte concernant un rappel massif de produits de poulet congelés vient d’être émise par le service de sécurité et d’inspection des aliments du département américain de l’Agriculture. Le rappel est dû à une possible contamination par une bactérie méchante qui peut causer des symptômes graves, voire mortels, chez certaines personnes. Cependant, contrairement à de nombreux rappels de ce type, cette alerte ne s’applique pas aux aliments vendus dans les épiceries ou dans d’autres points de vente au détail. Au lieu de cela, le problème est isolé au poulet qui a été distribué via des banques alimentaires dans un État par le biais du programme Farmers to Families Food Box de l’USDA.

Plus de 130 000 livres de poulet en dés congelé mais entièrement cuit sont visées par ce rappel, et la bactérie posant le danger est Listeria monocytogenes. L’infection à Listeria, appelée listériose, est une maladie d’origine alimentaire qui peut prendre diverses formes avec des symptômes allant de la fièvre et des nausées à des problèmes plus graves tels que des convulsions et, dans le cas des femmes enceintes, des fausses couches et un accouchement prématuré.

Le poulet a été distribué par une société appelée Big Daddy Foods, Inc., et s’est retrouvé dans les banques alimentaires de Floride. Le programme Farmers to Families Food Box de l’USDA aide les familles en situation d’insécurité alimentaire en leur fournissant des repas et des ingrédients. Il a été lancé à la suite de la pandémie de coronavirus qui a ravagé les États-Unis et de nombreux autres pays, coûtant des emplois et poussant de nombreuses familles vers des difficultés alimentaires. Il a fourni plus de 170 millions de boîtes de viandes, fruits et légumes, produits laitiers et autres aliments à des familles à travers les États-Unis. Le projet a bien fonctionné, mais n’a été conçu que pour être un programme de secours d’urgence temporaire. Il devrait se terminer fin mai.

Quant à ce malheureux rappel, l’USDA fournit les informations d’identification suivantes:

Les produits de poulet surgelés, entièrement cuits et coupés en dés ont été emballés le 25 janvier 2021, le 26 janvier 2021, le 23 mars 2021 et le 24 mars 2021. Les produits suivants sont soumis à l’alerte de santé publique:

4 livres. sachets en plastique contenant «VIANDE DE POULET COMPLÈTEMENT CUIT ¾ BLANC EN DÉS» avec le code 13530, Est. numéro P-18237, et les dates d’emballage du « 25/01/2021 » et du « 26/01/2021 ».

4 livres. sachets en plastique contenant «VIANDE DE POULET COMPLÈTEMENT CUIT NOIR / BLANC DICED» avec le code 16598, Est. numéro P-45638, et les dates d’emballage “24/MAR/2021” et “23/MAR/2021”.

L’infection à Listeria est évidemment très grave et peut évoluer d’une maladie gastro-intestinale à une infection plus grave avec le temps. L’infection peut prendre un certain temps à se propager et il peut s’écouler jusqu’à deux mois après avoir mangé des aliments contaminés qu’un individu commence à ressentir les effets.

L’USDA demande à quiconque a reçu ces produits dans le cadre du programme Food Box d’éviter de les manger et de les jeter immédiatement. Cela n’a aucun sens de vous exposer à un risque d’infection potentiellement mortelle, donc si vous en avez reçu une partie, assurez-vous de la jeter et évitez si possible d’ouvrir l’emballage scellé.

