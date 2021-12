Si vous avez ce supplément, jetez-le maintenant

La FDA a annoncé ce mois-ci le rappel d’un supplément de probiotiques, car il pourrait être contaminé par Pseudomonas aeruginosa, un germe qui peut provoquer des maladies et des complications graves chez les humains et les animaux. Le rappel de probiotiques concerne deux marques, LiviaOne et BioLifePet.

Les articles soumis au rappel des probiotiques

Au total, il y a six éléments soumis au rappel de probiotiques. Ils relèvent des deux marques énumérées ci-dessus, LiviaOne et BIOLifePet.

Les premiers éléments concernent les probiotiques quotidiens LiviaOne. Ceci était disponible dans des conteneurs de 2 oz et 4 oz. Le premier a un code UPC de 030915 107112 tandis que le second a un code UPC de 030915 107167. Ces articles ont été expédiés entre avril et août 2021.

Ensuite, nous avons les probiotiques en spray topique LiviaOne. C’était disponible dans un paquet de 4 onces. Il a un code UPC de 030915 107105 et a été expédié fin juillet 2021.

Ensuite, nous avons trois variétés de probiotiques nasaux LiviaOne. Ces articles sont tous disponibles dans un emballage de 1 once. Les codes UPC correspondants sont 030915 107198, 030915 107198 et 030915 107198.

En continuant, nous avons quelques probiotiques qui étaient disponibles pour les animaux de compagnie. Tout d’abord, les probiotiques BioLifePet pour chats. Celui-ci a un code UPC de 030915 107044 et a été expédié entre mai 2021 et juillet 2021. Un produit similaire pour chiens avait un code UPC de 030915 107037.

Les clients ayant des questions ou des préoccupations peuvent contacter Livia Global COO Deborah Moreno. Son numéro de téléphone est le 1-559-372-8593. La hotline est ouverte de 8h30 à 16h30. Les clients peuvent également envoyer un e-mail à la ligne d’assistance de l’entreprise à l’adresse support@liviaglobal.com.

Liste complète des probiotiques du rappel

Pour rendre cela aussi simple que possible, voici tous les éléments du rappel des probiotiques dans une seule liste :

LiviaOne Daily Probiotics 2oz – UPC 030915 107112 Dates d’expédition 16/04/2021 – 30/08/2021 (1067 unités) LiviaOne Daily Probiotics 4oz – UPC 030915 107167 Dates d’expédition 09/07/2021 – 30/08/2021 (384 unités) Spray topique LiviaOne Probiotiques 4 oz – UPC 030915 107105 Dates d’expédition 08/07/2021 – 30/07/2021 (571 unités) LiviaOne Probiotiques nasaux 1 oz – UPC 030915 107198 Dates d’expédition 21/04/2021 – 12/05/2021 (480 unités) ) LiviaOne Nasal Probiotics 1 oz – UPC 030915 107198 Dates d’expédition 14/07/2021 – 24/08/21 (600 unités) Probiotiques nasaux LiviaOne 1 oz – Lot# 010620-1 UPC 030915 107198 Dates d’expédition 27/10/2021 – 11 /25/2021 (50 unités) BioLifePet Probiotics for Cats – UPC 030915 107044 Dates d’expédition 05/05/2021 – 07/26/2021 (128 unités) BioLifePet Probiotics for Dogs – UPC 030915 107037 Dates d’expédition 05/05/2021 – 08 /25/2021 (128 unités)

Le danger de Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa n’est pas un nom familier, mais si vous prenez les probiotiques ci-dessus, vous devez en être conscient. Selon le CDC, Pseudomonas aeruginosa est un germe qui vit dans le sol et l’eau. Lorsqu’il est ingéré, il peut entraîner des infections du sang et une pneumonie. La fièvre, les frissons, les problèmes respiratoires, la toux et les douleurs thoraciques sont quelques autres symptômes.

Il convient de noter que les patients immunodéprimés sont particulièrement susceptibles de présenter des symptômes graves.