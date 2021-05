Si vous avez ces détecteurs de fumée, vous êtes en danger, alors lisez ceci maintenant – .

Les détecteurs de fumée ne sont pas exactement une technologie de pointe. Ils existent depuis très longtemps et les systèmes qui leur permettent de détecter la fumée – qu’ils utilisent la technologie d’ionisation ou photoélectrique – sont relativement banals. Vous les achetez en paquets et les collez partout dans votre maison et supposez qu’ils fonctionneront parce que, eh bien, ils le font presque toujours. Ils sont aussi simples que cela. Malheureusement, près d’un quart de million de détecteurs combinés de fumée et de fumée / monoxyde de carbone sont maintenant rappelés parce qu’ils ne détectent tout simplement pas la fumée comme ils le devraient, ce qui signifie qu’ils ne vous alerteront pas lorsqu’un incendie se déclare.

Dans un nouveau bulletin de rappel publié sur le site Web de la US Consumer Product Safety Commission, Walter Kidde Portable Equipment Company Inc. annonce le rappel des détecteurs de fumée et des détecteurs combinés de fumée / monoxyde de carbone de marque Kidde vendus entre 10 $ et 70 $. Le risque de danger pour ces unités est décrit comme suit: «Le détecteur de fumée et le détecteur de fumée / monoxyde de carbone combiné peuvent ne pas alerter les consommateurs en cas d’incendie.»

Les détecteurs de fumée faisant l’objet d’un rappel ont une variété de numéros de modèle. Les différentes unités détectent la fumée ou la fumée en combinaison avec du monoxyde de carbone, et il y a un total de sept modèles différents inclus dans le rappel:

Le présent rappel vise les détecteurs de fumée Kidde TruSense et les détecteurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone. Les appareils rappelés sont les détecteurs de fumée Kidde des séries 2040, 2050, 2060 et 2070 et combinés fumée / monoxyde de carbone. Seules les alarmes avec le logo TruSense ou «AMBRE = FAULT» imprimé sur le devant de l’alarme sont incluses dans ce rappel.

Les détecteurs de fumée ont été vendus à un certain nombre de détaillants différents, y compris Walmart, Home Depot, Menards et d’autres magasins ainsi qu’en ligne. Ils étaient disponibles sur Amazon.com et sur le site Web de la société, ShopKidde.com.

La société propose des remplacements gratuits pour les alarmes défectueuses, mais affirme qu’après la demande de nouvelles alarmes, les anciennes alarmes devraient rester en place jusqu’à l’arrivée des nouvelles. Apparemment, il y a encore une chance que les détecteurs de fumée fonctionnent, il est donc préférable de les laisser en place jusqu’à ce que les remplaçants apparaissent et puissent être installés.

Voici les coordonnées du bulletin de rappel:

Kidde sans frais au 844-796-9972 de 8 h à 20 h HE du lundi au vendredi et de 9 h à 15 h HE le samedi ou en ligne http://www.kiddetsalarmrecall.rsvpcomm.com ou http: //www.kidde .com et cliquez sur «Support» puis sur «Alertes produits» pour plus d’informations.

De toute évidence, si vous avez un de ces détecteurs de fumée dans votre maison, vous devez suivre les instructions de l’entreprise et demander un remplacement dès que possible. Si vous avez des détecteurs de fumée de rechange, c’est probablement une bonne idée de les remplacer immédiatement en attendant l’arrivée des nouveaux. Vous voudrez peut-être même en chercher de nouveaux tout de suite, car avoir une maison non protégée par des détecteurs de fumée n’est jamais une bonne idée.

