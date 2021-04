Si vous avez ces galettes de riz à la maison, jetez-les – .

Un nouveau rappel multi-états vient d’être émis pour les gâteaux de riz produits par Basic Grain Products, Inc. de Coldwater, Ohio. La société produit des gâteaux de riz vendus sous des marques de magasins telles que Kroger et Stop & Shop. Le rappel est dû au lait non déclaré dans les galettes de riz. Cela peut ne pas sembler très grave, mais si du lait est inclus dans le produit et qu’il n’est pas indiqué sur l’étiquette, une personne allergique au lait ou aux produits laitiers pourrait consommer la nourriture et souffrir d’une réaction grave, voire mortelle.

Le rappel touche à la fois les gâteaux de riz au caramel Kroger vendus dans le Colorado, l’Indiana et le Kansas, ainsi que les gâteaux de riz au caramel Stop & Shop vendus dans le Connecticut et en Pennsylvanie. L’emballage de ces produits ne mentionne pas que le lait est un ingrédient. Selon l’entreprise, un «système de contrôle interne» révèle le lait non déclaré et l’entreprise a lancé le rappel avec l’aide de la FDA peu de temps après.

L’avis de rappel fournit les informations suivantes concernant chacun des produits rappelés. Si vous pensez avoir acheté ces galettes de riz, vous pouvez utiliser cette information pour vérifier.

Gâteaux de riz au caramel Kroger, CUP 0 11110 35792 2, Meilleur si utilisé par dates DEC1521 et DEC1621, expédiés aux centres de distribution au détail au CO, IN et KS. (photos fournies ci-dessous) Gâteaux de riz au caramel Stop & Shop, CUP 6 88267 07615 2, date de péremption DEC1521, expédiés aux centres de distribution au détail au CT et en Pennsylvanie. (photos fournies ci-dessous)

En ce qui concerne le type d’effets que le produit peut avoir sur une personne allergique au lait, l’avis de rappel explique très bien les choses.

Les personnes qui ont une allergie ou une sensibilité sévère au lait courent le risque d’une réaction allergique grave ou potentiellement mortelle si elles consomment ce produit. Les personnes présentant des signes ou des symptômes de maladie d’origine alimentaire ou d’allergies doivent contacter immédiatement un médecin.

Les allergies ne sont pas une blague. Le lait peut sembler inoffensif, mais toute personne souffrant d’une grave allergie aux produits laitiers vous dira le contraire. Éviter le lait peut être difficile, et c’est pourquoi les personnes allergiques au lait, au soja, aux noix ou à d’autres ingrédients courants surveillent de près les étiquettes des produits. Lorsqu’un produit contient l’un de ces allergènes connus sans le mentionner sur l’étiquette, cela les expose à un risque grave de maladie. La société note que personne n’a jusqu’à présent signalé de maladie liée à ces gâteaux de riz rappelés, mais ce n’est pas une raison pour prendre ce rappel moins au sérieux.

L’entreprise demande à quiconque a acheté les produits rappelés de les jeter ou de les retourner au magasin où ils ont été achetés. Les coordonnées de l’entreprise sont les suivantes: «Les consommateurs qui ont des questions concernant ce rappel peuvent contacter le service clientèle de Basic Grain Products à rappel@basicgrain.com, 1-888-386-2075 MF, de 9 h 00 à 17 h 00 HNE . »

