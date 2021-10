Si vous avez ces produits de porc ou de bœuf, il y a un rappel, alors jetez-les

Le département américain de l’Agriculture (USDA) a émis il y a quelques jours un rappel de 10 tonnes de tamales de porc et de bœuf Demaiz. La société californienne a mal étiqueté les produits, comme l’a expliqué l’USDA dans un communiqué de presse. Les tamales contiennent un allergène que le vendeur n’a pas indiqué sur l’emballage. Le Service de salubrité et d’inspection des aliments (FSIS) a identifié plusieurs variantes des tamales de porc et de bœuf qui contiennent du sésame. Cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. En conséquence, l’agence a classé le rappel de Demaiz tamale comme un rappel de classe II (à faible risque). Il s’agit d’une « situation de danger pour la santé où il existe une faible probabilité de conséquences néfastes pour la santé de l’utilisation du produit ».

Demaiz a vendu le tamale mal étiqueté fin septembre et la première quinzaine d’octobre en Californie. C’est le genre de produits que les épiceries fines pourraient servir. Par conséquent, certaines personnes pourraient les avoir déjà consommées par inadvertance. Ils ne devraient pas présenter de risque pour les clients qui ne sont pas allergiques au sésame. Mais la meilleure chose à faire est de jeter ou de retourner le stock inutilisé. Ceux qui commandent régulièrement des tamales dans les épiceries californiennes doivent également vérifier auprès des vendeurs pour s’assurer que les tamales ne contiennent pas de sésame.

Le rappel du tamale de porc et de bœuf

Le FSIS a expliqué avoir observé des graines de sésame ajoutées à la sauce tamale pendant la production. Cependant, les étiquettes des produits ne mentionnaient pas l’ingrédient. En conséquence, cela pourrait être un problème grave pour les personnes allergiques au sésame. Malgré le grand nombre de tamales mal étiquetés vendus, l’agence affirme qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucun rapport confirmé d’effets indésirables. Environ 10 tonnes de tamales sont impactées par le rappel.

L’agence a également noté que les consommateurs peuvent commander les produits tamale Demaiz dans les épiceries fines, pas seulement dans les supermarchés. Cela signifie que vous risquez également de consommer ces tamales de porc et de bœuf à l’extérieur de votre maison.

Demaiz vend son tamale sous la marque Mex-tamale Foods. La société a produit les articles de tamales de porc et de bœuf rappelés entre le 20 septembre et le 14 octobre 2021. Au total, quelque 20 759 livres de tamales de porc et de bœuf Demaiz vendus dans le nord de la Californie font partie du rappel.

Le souci est que certains acheteurs pourraient encore avoir des tamales Demaiz en stock, car ils peuvent être achetés et congelés. Vous devriez être à l’affût de ces étiquettes de produits pour identifier les articles rappelés.

Quels produits tamale ont été rappelés ?

Les produits Demaiz rappelés portent le numéro d’établissement « EST. 45434″ à l’intérieur de la marque d’inspection USDA. Quatre emballages en vrac distincts de tamales de porc et de bœuf font partie du rappel. Les tamales sont disponibles en versions 6 oz ou 8 oz, comme suit :

Emballages en vrac contenant des morceaux de 6 oz emballés individuellement de « MEX-TAMALES FOODS 6 oz PORK TAMALES emballés dans une enveloppe de maïs non comestible » entièrement cuits, non stables à la conservation de « MEX-TAMALES FOODS 6 oz TAMALES de bœuf emballés dans une enveloppe de maïs non comestible » Emballages en vrac contenant des morceaux de 8 oz emballés individuellement de traités thermiquement, pas complètement cuits et non stables à la conservation de « MEX-TAMALES FOODS 8 oz de PORC TAMALES emballés dans une enveloppe de maïs non comestible » Emballages contenant des morceaux de 6 oz emballés individuellement, traités thermiquement, non entièrement cuits et non stables à la conservation de « MEX-TAMALES FOODS 6 oz de TAMALES DE PORC emballés dans une enveloppe de maïs non comestible »

Ce que tu devrais faire

Si vous avez des tamales de porc et/ou de bœuf Demaiz, évitez de les consommer ou de les servir. De plus, vous devez les jeter ou les rapporter à l’endroit où vous les avez achetés. Si vous vous inquiétez de la maladie après les avoir mangés, vous devriez contacter votre fournisseur de soins de santé.

Enfin, l’annonce du rappel du FSIS est disponible sur ce lien. Assurez-vous également de lui donner une lecture complète.