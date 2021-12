Si vous avez ces salades dans votre réfrigérateur, jetez-les

Si vous avez fait le plein de salades avant les fêtes, vous devez vous assurer que les produits que vous avez achetés n’ont pas été simplement rappelés. Il y a quelques jours, une entreprise a rappelé certains types de salade parce qu’elle était soupçonnée d’être contaminée par Salmonella. Il s’agissait d’un rappel limité qui ne concernait que les produits vendus au Canada. En plus de cela, il y a un rappel massif de salades qui couvre plus de 100 marques de salades. Le rappel fait suite à un test d’échantillon qui a donné des résultats positifs pour la bactérie Listeria monocytogenes. Si vous avez des salades et des légumes verts Fresh Express à la maison, vous devez vous assurer qu’ils ne font pas partie du rappel actuel.

Le rappel de la salade Fresh Express

Fresh Express a annoncé le rappel massif de salades le 20 décembre. Ensuite, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié l’annonce un jour plus tard.

Le rappel de salade concerne plusieurs types de produits Fresh Express, Bowl and Basket, Giant Eagle, Marketside et autres.

L’entreprise a vendu les salades rappelées dans diverses régions des États-Unis et du Canada. La distribution aux États-Unis comprend les États suivants : CT, IA, IL, IN, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, ND, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, WI. Quant au Canada, les clients de l’Ontario et du Manitoba devraient être à l’affût des produits du rappel de salades Fresh Express.

Tout a commencé après qu’un test d’échantillon aléatoire du ministère de l’Agriculture du Michigan a donné un résultat positif pour Listeria. Le test impliquait un seul paquet de Fresh Express 9 oz. Mélange de salade Sweet Hearts avec une date de péremption du 8 décembre.

Le rappel de salade Fresh Express inclut « toutes les dates de péremption des produits de salade fraîche portant les codes de produit Z324 à Z350 ».

Une liste complète des marques de salades visées par le rappel est disponible sur ce lien, y compris plus de 100 produits. Par conséquent, vous devez inspecter toute la liste et vous assurer que votre approvisionnement en salade ne provient pas de l’un de ces lots.

Symptômes d’infection à Listeria

Les personnes qui consomment des produits contenant des traces de Listeria monocytogenes risquent de développer une infection appelée listériose qui pourrait être confondue avec autre chose. Fresh Express rappelle à ses clients que les symptômes d’infection peuvent inclure une forte fièvre, des maux de tête sévères, des raideurs, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Compte tenu du contexte, une fièvre élevée et des maux de tête sévères pourraient faire suspecter une infection par le nouveau coronavirus. C’est pourquoi il est essentiel de prêter attention à de tels rappels de salades.

La société note que la plupart des personnes qui développent la listériose ne présentent que des symptômes à court terme. Mais l’infection peut être mortelle chez certains groupes, notamment les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. De plus, l’infection peut également entraîner des fausses couches ou des mortinaissances chez les femmes enceintes.

Ce que tu devrais faire

Si vous avez acheté des produits de salade Fresh Express récemment, vous devriez vérifier l’annonce sur ce lien pour voir si les marques que vous avez à la maison font partie du rappel.

Si vous possédez des salades des marques rappelées, vous devez arrêter de les consommer. La société conseille aux acheteurs de jeter le produit ou de demander un remboursement. Les coordonnées du rappel Fresh Express sont disponibles dans le communiqué de presse.

Dans l’annonce du rappel de salade, Fresh Express indique que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont signalé dix maladies de 2016 à nos jours avec la variante de la bactérie Listeria dans l’échantillon de test. La société n’a lié aucun cas de listériose à aucun des produits de salade rappelés.

Les personnes qui soupçonnent qu’elles ont une infection à Listeria doivent contacter leur fournisseur de soins de santé.