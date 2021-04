Si vous avez cet analgésique populaire dans votre armoire à pharmacie, arrêtez de le prendre maintenant – .

Un analgésique populaire a été rappelé en raison d’un problème assez inhabituel avec l’emballage. Tout le monde aux États-Unis connaît l’étiquette «Drug Facts» qui est incluse sur tous les médicaments en vente libre. Il vous indique comment utiliser le médicament et ce qu’il faut éviter, y compris les limites de dosage et le moment des doses suivantes. Malheureusement, près de 200 000 bouteilles d’acétaminophène en comprimés de 500 mg sont maintenant rappelées en raison du fait que l’étiquette du médicament n’inclut pas la section requise sur le médicament.

Le médicament faisait partie d’un «kit de base pour la santé» qui a été distribué aux membres Humana. Les médicaments ont été fabriqués par AS Medication Solutions, LLM, et ont été distribués en flacons de 100 unités. Au total, 198 350 bouteilles de l’analgésique ont été données aux membres Humana dans le cadre de leurs kits et maintenant ce médicament doit être retourné.

Il s’agit d’un rappel intéressant car, d’après le bulletin, il ne semble pas qu’il y ait vraiment quelque chose qui cloche dans le médicament lui-même. Le problème est que toute personne utilisant le médicament peut ne pas disposer de toutes les informations disponibles dont elle a besoin pour l’utiliser en toute sécurité, ce qui suffit à la FDA pour émettre un avertissement de rappel et, espérons-le, aider l’entreprise à collecter tous les médicaments distribués.

Cela va cependant être un défi, car il y a près de 200 000 bouteilles de médicament et il a été distribué sur une période de deux mois du 14/01/21 au 15/03/21. Les dates d’expiration sur les bouteilles sont le 31/07/22 ou le 31/08/22.

Le bulletin de rappel lit, en partie:

L’utilisation d’acétaminophène peut être potentiellement nocive si les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette en vente libre ne sont pas respectés, notamment: lésions hépatiques si les consommateurs dépassent la dose recommandée, associez l’utilisation à une consommation excessive d’alcool ou sont allergiques à l’ingrédient actif. À ce jour, la société n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables liés à ce rappel.

Si vous avez l’un de ce médicament dans l’un des kits Health Essentials distribués par Humana, vous pouvez contacter le fabricant en utilisant les informations sur la page du bulletin de rappel. La société organise la collecte des médicaments par la poste et fournira des colis postaux de retour pré-adressés qui faciliteront leur envoi.

La société affirme qu’elle n’a reçu «aucun rapport d’événements indésirables» liés au rappel, ce qui est logique puisque la majorité des personnes prenant de l’acétaminophène connaissent probablement le médicament et le prennent comme indiqué. Cependant, la documentation appropriée doit être incluse sur les bouteilles ou sur l’emballage au cas où quelqu’un ne serait pas habitué à le prendre et ne connaîtrait pas les effets secondaires potentiels et d’autres informations importantes.

Vous pouvez également trouver une liste des numéros de lot et d’autres marques d’identification sur la page de rappel, ce qui vous aidera à repérer les médicaments rappelés et à récupérer votre argent si vous en avez acheté.

