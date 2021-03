Si vous avez cette délicieuse collation à la maison, jetez-la – .

Il est tellement facile d’opter pour des collations malsaines lorsque nous avons faim et que nous avons besoin d’un coup de pouce. Nous savons que des croustilles grasses ou une rangée de biscuits tout droit sortis de la boîte apaiseront notre faim et nous rendront (temporairement) heureux en même temps, mais nous savons aussi que ce n’est probablement pas la meilleure idée si nous nous soucions de notre long -santé à terme. Ainsi, vous pourriez vous tourner vers quelque chose de légèrement plus sain, comme des raisins secs enrobés de yogourt, par exemple. Malheureusement, une marque de raisins secs au yogourt vient d’être rappelée car il se peut qu’il ne s’agisse pas du tout de raisins secs.

Le rappel, qui a été annoncé par Western Mixers Produce & Nut Company et publié par la FDA, révèle que les raisins secs au yogourt de marque Gelson vendus du 4 février 2021 au 11 mars 2021, peuvent ne pas être ce qu’ils semblent être. Le bulletin de rappel est quelque peu vague dans sa description de ce qui n’a pas fonctionné, mais le problème est que les emballages qui indiquent qu’ils contiennent des raisins secs enrobés de yogourt pourraient en fait contenir un produit qui comprend des arachides. Les arachides sont un allergène connu et les personnes allergiques aux arachides peuvent présenter des symptômes graves, voire mortels. Dans cet esprit, la société a décidé de rappeler toutes ces collations particulières vendues entre les dates ci-dessus.

La société dit qu’elle a d’abord eu vent d’un problème avec le produit après que quelqu’un a signalé qu’il y avait des arachides dans les contenants bien qu’il n’y ait pas d’étiquette d’arachides sur l’emballage du produit. Cela peut ne pas sembler un gros problème, mais c’est le cas. Les allergies aux arachides sont graves et les directives stipulent que les entreprises doivent déclarer les allergènes connus sur l’emballage afin que les personnes souffrant de ces allergies spécifiques puissent éviter complètement les produits. Dans ce cas, une personne allergique aux arachides pourrait plonger dans un contenant de ces raisins secs enrobés de yogourt sans se rendre compte qu’il y a des arachides à l’intérieur, ce qui entraîne une maladie ou une hospitalisation.

«Le rappel a été lancé après qu’il a été découvert que le produit contenant des arachides était distribué dans un emballage qui ne révélait pas la présence d’arachides», explique le bulletin de rappel. «Une enquête ultérieure indique que le problème a été causé par une panne temporaire des processus de production et d’emballage de l’entreprise. La société a corrigé le panneau nutritionnel et la déclaration des ingrédients sur leurs étiquettes pour la production et la distribution du produit alors que la FDA, ARO et Western Mixers poursuivent leurs enquêtes. »

En attendant, tous les contenants de 14 oz de yogourt aux raisins secs Gelson avec une date limite de vente du 02/02/22 et un numéro de lot de 210330 sont maintenant rappelés. La nourriture était vendue en Californie. La société demande à toute personne ayant ce produit dans sa maison de le «détruire» (il suffit de le jeter à la poubelle, je ne pense pas que vous ayez besoin de sortir votre lance-flammes pour celui-ci), ou de le renvoyer à l’endroit où vous l’avez acheté pour un remboursement complet.

