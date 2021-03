Si vous avez cette nourriture pour animaux chez vous, jetez-la immédiatement – .

Ce fut une année intéressante dans le monde des rappels d’aliments pour animaux de compagnie, avec plusieurs rappels très médiatisés liés à la méchanceté d’origine alimentaire qui peuvent non seulement rendre les animaux malades, mais aussi amener leurs gardiens humains avec eux. Malheureusement, il semble que nous en ayons un autre entre les mains, et cette fois, il s’agit d’un rappel multimarque affectant un total de 10 marques à ce jour. Le coupable? La salmonelle a été trouvée dans des aliments contaminés et elle pourrait vous rendre très, très malade, vous et vos animaux de compagnie.

Selon un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA, Midwestern Pet Foods rappelle tout un tas de ses aliments pour animaux de compagnie vendus sous de nombreuses marques différentes. Ces noms de marque incluent CanineX, Earthborn Holistic, Venture, Unrefined, Sportmix Wholesomes, Pro Pac, Pro Pac Ultimates, Sportstrail, Sportmix et Meridian. La nourriture problématique a été produite dans une usine de l’Illinois, et il semble maintenant qu’une grande partie de la nourriture qui est sortie de cet endroit et qui a été vendue aux États-Unis doit maintenant être éliminée.

Le bulletin de rappel indique que le problème a été découvert après qu’un «programme d’échantillonnage de routine par l’entreprise» a révélé que l’aliment contenait des bactéries Salmonella. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour l’entreprise, mais c’est aussi une terrible nouvelle pour quiconque achète régulièrement cette nourriture, car cela signifie qu’ils ont peut-être exposé leurs animaux de compagnie et eux-mêmes à une bactérie méchante qui peut causer de graves maladies.

Via le bulletin de rappel publié par la FDA:

Les animaux atteints d’infections à Salmonella peuvent être léthargiques et avoir de la diarrhée ou une diarrhée sanglante, de la fièvre et des vomissements. Certains animaux n’auront qu’une diminution de l’appétit, de la fièvre et des douleurs abdominales. Les animaux de compagnie infectés mais en bonne santé peuvent être porteurs et infecter d’autres animaux ou humains. Si votre animal a consommé le produit rappelé et présente ces symptômes, veuillez contacter votre vétérinaire. Aucune maladie humaine ou animale n’a été signalée à ce jour.

Pour les humains, les symptômes sont en grande partie les mêmes, la diarrhée, les douleurs abdominales, la fièvre, les nausées et les vomissements étant courants. Si la maladie progresse, elle peut en fait provoquer une infection sanguine qui peut être extrêmement dangereuse. Les complications de santé graves sont rares chez les individus en bonne santé, mais ceux qui ont un système immunitaire affaibli ou d’autres conditions préexistantes peuvent se trouver à un plus grand risque.

L’entreprise demande que l’aliment rappelé en soit immédiatement éliminé. Ne donnez pas la nourriture ou ne la vendez pas, et débarrassez-vous-en de manière à ce qu’aucune faune, animal domestique ou autre personne n’entre en contact avec elle. Après cela, désinfectez tout ce avec lequel la nourriture est entrée en contact, y compris les bols pour animaux de compagnie, les contenants, les comptoirs, etc.

Vous pouvez trouver la liste complète des produits rappelés sur la page de rappel, ainsi que des informations d’identification, y compris les numéros de lot et les dates d’expiration. Il s’agit d’un rappel de grande envergure, alors prenez le temps de le vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait.

