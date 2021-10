Si vous avez cette nourriture pour chien, arrêtez de la donner à votre animal immédiatement

La FDA a annoncé cette semaine que Tuffy’s Pet Foods rappelait environ 1 600 caisses de sa nourriture pour chiens Pure Vita Salmon Entree. Le rappel est dû au fait que les emballages en question peuvent contenir des niveaux élevés de vitamine D. Bien qu’il soit intéressant de noter qu’il n’y a eu aucun rapport de chiens tombés malades, le rappel est fait par « une grande prudence ». Il suffit de dire que si vous avez la nourriture pour chien ci-dessus, vous devez la jeter ou la rapporter au point d’achat pour un remboursement.

Comment identifier les aliments pour chiens rappelés

Le produit visé par le rappel est la nourriture pour chiens Pure Vita Entrée de saumon dans une boîte Tetrapak. Les cartons ont tous un code UPC de 0 73893 96202 1. Ce code se trouve sur le côté du carton.

Chaque carton pèse 12,5 onces et porte les numéros de lot 0629101N1 ou 0901101N1. Les cartons en cause ont des dates de péremption du 29 juin 2023 ou du 1er septembre 2023. Il convient d’ajouter que les cartons sont exclusifs aux États-Unis et ont été vendus à des distributeurs et détaillants dans tout le pays.

Source de l’image : Pure Vita

En ce qui concerne le problème de la vitamine D, la FDA écrit que Pure Vita « a identifié et isolé l’erreur et que des actions correctives sont en cours pour éviter que cela ne se reproduise ». De plus, aucun autre produit Pura Vita n’est rappelé.

Par conséquent, si vous avez la nourriture pour chien en cause, vous êtes admissible à un remboursement complet. Les clients ayant des questions supplémentaires peuvent contacter la société mère au 1-800-525-9155. L’e-mail de l’entreprise est tufcustservice@klnfamilybrands.com.

Le danger de la vitamine D chez le chien

La vitamine D peut être excellente pour les humains, mais elle peut être problématique pour les chiens en quantités excessives. Plus précisément, les chiens avec trop de vitamine D peuvent présenter des symptômes tels que des vomissements, une perte d’appétit, une augmentation de la miction, une soif accrue, une perte de poids, un dysfonctionnement rénal et, dans les cas graves, une maladie rénale chronique.

Incidemment, il s’agit du deuxième rapport que nous avons vu sur des aliments pour chiens avec des niveaux élevés de vitamine D ce mois-ci seulement.