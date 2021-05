Si vous avez cette poudre de protéine, arrêtez de l’utiliser maintenant – .

Selon la FDA, Arizona Nutritional Supplements a émis cette semaine un rappel volontaire pour une marque de poudre de protéine de lactosérum que l’on peut trouver dans les magasins Whole Foods à travers le pays. Bien que les suppléments nutritionnels d’Arizona ne soient probablement pas un nom d’entreprise familier pour la plupart, certains de leurs produits relèvent de la marque 365 de Whole Foods que vous avez probablement vue en parcourant les allées.

L’article en cause s’appelle «365 Everyday Value Whey Protein Powder Natural Vanilla Flavor» et a été rappelé en raison d’un problème d’étiquetage dans la mesure où certaines bouteilles contiennent de la poudre de protéine de soja et ne l’indiquent pas sur la liste des ingrédients. Les bouteilles concernées ont été vendues dans les établissements Whole Foods entre le 24 mars 2021 et le 6 mai 2021.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Alors que la plupart des gens peuvent ingérer du soja sans problème, c’est un allergène qui peut provoquer un certain nombre de symptômes chez les personnes qui y sont allergiques. À cette fin, il convient de noter qu’il n’y a eu aucun cas signalé de maladie ou de maladie à cause des bouteilles de protéines touchées.

Certains des symptômes d’allergie au soja les plus courants, selon la clinique Mayo, comprennent:

Picotements dans la bouche Urticaire; démangeaison; ou démangeaisons, peau squameuse (eczéma) Gonflement des lèvres, du visage, de la langue et de la gorge ou d’autres parties du corps Respiration sifflante, écoulement nasal ou difficultés respiratoires Douleurs abdominales, diarrhée, nausées ou vomissements Rougeurs cutanées (rougeurs) Et bien que rares , une réaction sévère au soja peut inclure les éléments suivants:

Les réactions de soja plus graves, bien que quelque peu rares, peuvent inclure:

Difficulté à respirer, causée par un gonflement de la gorge Choc, avec une forte baisse de la pression artérielle Pouls rapide Étourdissements, étourdissements ou perte de conscience

Si vous avez acheté la poudre de protéine de lactosérum en question, vous pouvez la rapporter au magasin pour un remboursement complet.

Le communiqué de presse complet de la FDA annonçant le rappel peut être consulté ci-dessous:

Arizona Nutritional Supplements of Chandler, AZ procède au rappel volontaire de 13,9 oz. contenant de «365 Everyday Value Whey Protein Powder Natural Vanilla Flavor» en raison du potentiel d’un allergène de soja non déclaré. Des contenants de saveur de vanille naturelle en poudre de protéine de lactosérum 365 Everyday Value ont été emballés par erreur avec de la poudre de protéine de soja, ce qui a entraîné un allergène de soja non déclaré. Aucune maladie n’a été rapportée à ce jour. Les personnes allergiques ou sensibles au soja peuvent risquer une réaction allergique grave ou potentiellement mortelle si elles consomment ce produit. Le produit peut être identifié par le CUP 9948228764, un Best By du 03/04/2023 et le lot 0073984. Le produit concerné a été vendu dans les magasins Whole Foods Market aux États-Unis entre le 24 mars 2021 et le 6 mai 2021. Les clients qui ont acheté ce produit chez Whole Foods Market peuvent apporter un reçu valide dans le magasin pour un remboursement complet. Les consommateurs qui ont des questions supplémentaires peuvent appeler le 1-844-936-8255 entre 7 h 00 et 22 h 00 CST, du lundi au vendredi, ou entre 8 h 00 et 18 h 00 du samedi au dimanche.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.