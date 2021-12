Si vous avez cette salade populaire dans votre réfrigérateur, jetez-la immédiatement

Juste à temps pour les vacances, Dole – avec la FDA et le CDC – a annoncé un nouveau rappel impliquant certains de ses produits de salade. Le rappel découle du fait que certaines salades emballées peuvent contenir Listeria monocytogenes. Notez que ce rappel est complètement distinct d’un rappel similaire du début de la semaine.

Quelles salades Dole font l’objet du rappel ?

Selon la FDA, Dole rappelle toutes les salades de marque et de marque privée provenant des installations de transformation de l’entreprise à Bessemer City, en Caroline du Nord, et à Yuma en Arizona. Notez que cela inclut la salade avec la marque Kroger. Parallèlement au rappel, Dole arrête toute production dans les usines ci-dessus.

Les salades emballées faisant l’objet du rappel portent un code de lot de produit commençant par la lettre « N » ou « Y ». Le code de lot est visible dans le coin supérieur droit de l’emballage. Notez également que les salades ont une date « À consommer de préférence avant » qui se situe quelque part entre le 30 novembre et le 8 janvier 2022.

Au total, plus de 170 produits distincts sont visés par le rappel. Le rappel englobe des produits de salade de chou, des sacs de laitue romaine, des sacs de bébés épinards, des sacs de laitue râpée, des kits de salade et bien plus encore. La liste complète des salades visées par le rappel est longue. Il peut être vu dans son intégralité ici.

Des photos montrant les emballages à surveiller – avec les codes de lot « N » et « Y » – peuvent être vues ci-dessous :

Source de l’image : FDA

Symptômes courants de la listeria

Certains symptômes courants de la listeria comprennent la fièvre, les nausées, les douleurs abdominales, la diarrhée et les maux de tête violents. Et tandis que les adultes en bonne santé peuvent généralement passer un diagnostic de listeria très bien, la listeria est beaucoup plus dangereuse pour les jeunes enfants, les personnes âgées et toute personne immunodéprimée.

Les femmes enceintes en particulier sont à risque. Listeria peut causer une gamme de complications graves pendant la grossesse, des fausses couches aux mortinaissances. Selon la clinique Mayo, la listeria peut également avoir un impact sur les nouveau-nés. Certains symptômes chez les nouveau-nés comprennent de la fièvre, des vomissements et des difficultés respiratoires.

Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel de salades peuvent appeler Dole au 1-800-356-3111. La hotline est ouverte du lundi au vendredi. Ses heures d’ouverture sont de 8 h 00 à 15 h 00, heure du Pacifique.