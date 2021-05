Si vous avez cette soupe populaire chez vous, jetez-la maintenant – .

Kraft Heinz, l’une des plus grandes entreprises d’aliments et de boissons au monde, a émis un rappel volontaire la semaine dernière qui affecte environ 13 500 livres d’un produit de soupe congelée en raison d’une erreur d’étiquetage. Selon un communiqué de presse de la FDA, «Chef Francisco Minestrone Condensed Soup» avec une étiquette «Chef Francisco Vegetable Beef and Barley Condensed Soup» contient du lait et des œufs mais ne l’indique pas sur la liste des ingrédients. Et vu que le lait et les œufs sont des allergènes, le produit est rappelé par précaution.

Bien qu’elles ne soient pas aussi largement évoquées que, par exemple, les allergies aux arachides, les réactions allergiques aux produits à base d’œufs peuvent parfois être graves. Comme indiqué par la clinique Mayo, certaines réactions allergiques courantes aux œufs peuvent inclure «des éruptions cutanées, de l’urticaire, une congestion nasale et des vomissements ou d’autres problèmes digestifs». Dans des cas extrêmement rares, une allergie aux œufs peut entraîner un choc anaphylactique.

Top Deal du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – obtenez-en un pour seulement 29,99 $! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les réactions allergiques au lait sont quelque peu similaires et peuvent inclure une respiration sifflante, des vomissements, de l’urticaire et une myriade de problèmes digestifs.

La fiche de rappel de la FDA peut être consultée ci-dessous:

Le produit de soupe congelée a été fabriqué le 7 octobre 2020. Le produit suivant est sujet à rappel:

4 livres. pots contenant «Soupe condensée au minestrone Chef Francisco» avec une étiquette «Soupe condensée aux légumes et à l’orge Chef Francisco» avec le code de lot LD28120FT1 représenté sur l’étiquette. Le produit a été distribué dans des caisses de 16 lb étiquetées «Chef Francisco Minestrone Condensed Soup» avec le code de lot LD28120FT1.

Le produit faisant l’objet d’un rappel porte le numéro d’établissement «EST. 15818A ”à l’intérieur de la marque d’inspection USDA. Cet article de restauration a été expédié aux hôtels, restaurants et institutions du pays.

Le problème a été découvert après que l’entreprise a reçu des plaintes de clients de la restauration selon lesquelles le produit étiqueté comme de la soupe condensée de bœuf aux légumes et d’orge contenait de la soupe condensée au minestrone.

Il n’y a pas eu de rapports confirmés d’effets indésirables dus à la consommation de ce produit. Toute personne préoccupée par une blessure ou une maladie doit contacter un professionnel de la santé.

Le FSIS craint que certains produits ne se trouvent dans les congélateurs d’hôtels, de restaurants et d’institutions. Ces entreprises sont invitées à ne pas servir le produit. Ce produit doit être jeté ou retourné au lieu d’achat.

Le FSIS procède régulièrement à des contrôles de l’efficacité des rappels pour vérifier que les entreprises effectuant le rappel informent leurs clients du rappel et que des mesures sont prises pour s’assurer que le produit n’est plus disponible pour les consommateurs. Lorsqu’elles seront disponibles, les listes de distribution au détail seront publiées sur le site Web du FSIS à l’adresse http://www.fsis.usda.gov/recalls.

Les membres des médias qui ont des questions sur le rappel peuvent contacter Lynne Galia, spécialiste des affaires corporatives, Kraft Heinz Foods Company, à lynne.galia@kraftheinz.com. Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel peuvent contacter The Kraft Heinz Foods Company, Service d’assistance téléphonique pour les relations avec les consommateurs au (855) 265-7238.

Les consommateurs qui ont des questions sur la salubrité des aliments peuvent appeler la ligne sans frais de l’USDA pour la viande et la volaille au 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) ou par chat en direct via Ask USDA de 10 h à 18 h (heure de l’Est) du lundi au vendredi . Les consommateurs peuvent également consulter les messages sur la sécurité alimentaire sur Ask USDA ou envoyer une question par e-mail à MPHotline@usda.gov. Pour les consommateurs qui doivent signaler un problème avec un produit de viande, de volaille ou d’œuf, le système électronique de surveillance des plaintes des consommateurs en ligne est accessible 24 heures sur 24 à l’adresse https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.

Top Deal du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – obtenez-en un pour seulement 29,99 $! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission