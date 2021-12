Si vous avez de ce pain ou de ces pâtes, vous devrez peut-être le jeter

Les personnes souffrant d’allergies alimentaires doivent toujours être à l’affût des alertes de santé détaillant les rappels de produits alimentaires pouvant contenir des allergènes non déclarés. C’est le cas du rappel de pâtes et pain Local Fixe que l’entreprise a annoncé il y a quelques jours. Plusieurs produits peuvent contenir du blé, mais Local Fixe n’a pas indiqué l’ingrédient sur les emballages des produits.

La plupart des gens peuvent toujours consommer les produits de ce rappel de pâtes et de pain sans rencontrer de problèmes. Mais ceux qui sont allergiques au blé devraient les éviter. Il en va de même pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque et d’autres sensibilités au gluten qui ne devraient pas consommer de blé.

Le rappel des pâtes et du pain Local Fixe

Local Fixe a annoncé le rappel de plusieurs pâtes et produits de pain quelques jours avant Noël. L’entreprise a lancé le rappel avec la connaissance de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et du ministère de l’Agriculture de l’Oregon. L’annonce complète est disponible sur ce lien.

L’entreprise a lancé le rappel après avoir découvert la distribution de pâtes et de pain contenant du blé ou du gluten non déclarés. L’emballage de ces produits ne mentionnait pas la présence de blé ou de gluten, comme il se doit.

Les produits de pain et de pâtes suivants sont tous inclus dans le rappel Local Fixe :

Feuilles de lasagne classique 1,0 lb – Le produit est congelé et emballé dans du papier d’emballage de congélation brun avec une étiquette ovale avec le logo Local Fixe. Tous les codes de lot 44536 et plus petits Soup Noodles 8 oz – Le produit est congelé et emballé dans du papier d’emballage de congélation brun avec une étiquette ovale avec le logo Local Fixe. Tous les codes de lot 44536 et plus petits Petits pains 1 lb 3 oz. – Le produit est congelé et emballé dans un sac en plastique de style Ziploc avec une étiquette blanche. Tous les codes de lot 44536 et plus petits Pâte à tarte 1 lb 2 oz. – Le produit est congelé et emballé dans du papier de congélation blanc avec une étiquette blanche et le logo Local Fixe. Tous les codes de lot 44536 et plus petits Squid Ink – Gamme Fettucine 10-15 lbs. – Le produit est forzen et emballé dans un sac en plastique transparent avec une étiquette blanche. Il y a 60/4 onces. portions par fourre-tout. Tous les codes de lot 44536 et plus petits Tortillas à la farine fraîche 1 lb 3 oz. – Le produit est frais et emballé dans un sac en plastique de style Ziploc avec une étiquette blanche. Tous les codes de lot 44536 et plus petits

Ce que tu devrais faire

Le rappel de pâtes et de pain Local Fixe ne concerne que les acheteurs du comté de Douglas dans l’Oregon. C’est là que l’entreprise a vendu les produits de la liste ci-dessus. Mais si vous avez voyagé pour les vacances, cela pourrait vous affecter même si vous n’avez acheté aucun de ces produits vous-même.

Si vous avez une allergie au blé, souffrez de la maladie cœliaque ou avez d’autres sensibilités au gluten, vous devriez arrêter de consommer l’un de ces produits à base de pâtes et de pain. Au lieu de cela, vous devez contacter Local Fixe pour disposer de votre approvisionnement actuel et obtenir un remboursement.

Même si vous n’êtes pas allergique au blé et ne souffrez pas de problèmes liés au gluten, il est toujours risqué d’utiliser ces produits. Vous devez vous assurer que les invités que vous pourriez recevoir ne mangent pas ces produits à l’avenir, en particulier ceux qui souffrent d’allergies ou de la maladie cœliaque.

Local Fixe a déclaré dans son annonce qu’il n’avait reçu aucun rapport de maladies dues à la consommation de ses produits mal étiquetés.

Enfin, vous devriez consulter l’intégralité de l’annonce du rappel des pâtes et du pain Local Fixe sur le site Web de la FDA.