Si vous avez de cette salade de poulet dans votre réfrigérateur, jetez-la immédiatement

Willow Tree Poultry Farm procède au rappel de près de 53 000 livres de salade de poulet et de produits de trempette en raison d’un problème de contamination. Le rappel d’aliments est entré en vigueur cette semaine selon le site Web du département américain de l’Agriculture.

En ce qui concerne les spécificités du problème de contamination, certains produits peuvent contenir du plastique blanc dur. L’étendue de la contamination à ce stade reste inconnue. À ce jour, il n’y a aucun rapport d’effets indésirables dus à l’un des produits rappelés. Notez que le problème ne semble pas généralisé. En fait, le rappel a eu lieu à la suite d’une seule plainte de consommateur déposée auprès du Food Safety and Inspection Service, une agence du département américain de l’Agriculture.

Quels produits sont soumis au rappel d’aliments

La bonne nouvelle est que la fenêtre de rappel est un peu petite. Les seuls produits concernés faisant l’objet du rappel d’aliments ont été fabriqués entre le 10 août 2021 et le 13 août 2021. Néanmoins, le rappel s’étend à huit produits, dont une liste peut être consultée ci-dessous :

Contenant de 5 lb de « Trempette de poulet César à la viande blanche de qualité supérieure Willow Tree » avec les dates de vente avant le 09/03/2021 et le 09/06/2021. Contenant de 7,5 oz de « Salade de poulet classique à la viande blanche de qualité supérieure de Willow Tree » avec les dates de vente avant le 09/07/2021 et le 09/09/2021. Contenants de 5 lb et 12 oz de « Trempette de poulet Buffalo à la viande blanche de qualité supérieure Willow Tree » avec les dates de vente avant le 09/03/2021 et le 09/05/2021. Contenant de 15 oz de « Salade de poulet aux noix et canneberges de qualité supérieure à la viande blanche de Willow Tree » avec une date de péremption du 09/08/2021. Conteneur de 5 lb de « Salade de poulet Buffalo à la viande blanche de qualité supérieure de Willow Tree » avec une date de péremption du 09/07/2021. Contenant de 15 oz de « Salade de poulet classique à la viande blanche de qualité supérieure de Willow Tree » avec des dates de vente avant le 09/07/2021, 09/08/2021, 09/09/2021, 09/10/2021. Conteneur de 10 lb de « Salade de poulet classique à la viande blanche de qualité supérieure de Willow Tree » avec une date de péremption du 09/08/2021. Contenant de 15 oz de « Salade de poulet Buffalo à la viande blanche de qualité supérieure de Willow Tree » avec les dates de vente avant le 09/07/2021 et le 09/09/2021.

Si vous pensez avoir l’un des produits ci-dessus, ils portent tous le numéro d’établissement « EST. P-8827″ à côté de la marque d’inspection USDA.

Où sont vendus les produits ?

Willow Tree Poultry Farm est basée à Attleboro, dans le Massachusetts. Les produits de la société sont principalement disponibles dans et autour de la région de la Nouvelle-Angleterre. Les États qui vendent les produits en question sont le Connecticut, le Massachusetts, le Maine, le New Hampshire, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, le Rhode Island et le Vermont.

Que faire si vous avez les articles rappelés

Si vous possédez l’un des produits visés par le rappel d’aliments ci-dessus, vous devez le jeter immédiatement. Les consommateurs peuvent également retourner les articles au lieu d’achat pour un remboursement. Les consommateurs qui ont des questions ou des problèmes au sujet du rappel peuvent communiquer avec le directeur général de Willow Tree Poultry Farm, Alex Cekala, à acekala@willowtreefarm.com ou au (508) 951-8351.

Enfin, il n’y a aucune raison de paniquer à propos du rappel d’aliments. Ces types de rappels se produisent en fait sur une base très cohérente.