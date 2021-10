Si vous avez de cette viande dans votre réfrigérateur, jetez-la immédiatement

Le Food Safety and Inspection Service (FSIS) du département américain de l’Agriculture (USDA) a émis plusieurs rappels concernant des produits carnés au cours des derniers jours. 10 tonnes de tamales de porc et de bœuf contenant un allergène ont été rappelées il y a quelques jours. Avant cela, l’agence a émis des rappels de viande pour 10 000 livres de produits de porc et 24 461 livres d’épaule d’agneau crue congelée. En plus de cela, le FSIS a ajouté vendredi une autre alerte sanitaire liée à la viande, avertissant les acheteurs de ne pas consommer certains bâtonnets de salame que vous pourriez encore avoir dans votre réfrigérateur, car ils pourraient contenir des traces de Salmonella.

Le salame La contamination par Salmonella

Le FSIS a expliqué dans un communiqué de presse qu’il n’émettait pas de rappel sur les produits car il n’a pas identifié de lot ou de lots contaminés spécifiques. En outre, le FSIS estime que les consommateurs au détail ne peuvent plus acheter le produit de salame dans les magasins. Le problème, bien sûr, est que certains des produits contaminés ont peut-être déjà été vendus.

Les bâtonnets de salame potentiellement contaminés par la salmonelle proviennent d’Euro Foods. Ils ont été produits avant le 25 octobre et sont arrivés dans un emballage avec des étiquettes que vous pouvez voir sur ce lien :

Emballages de 2 oz contenant des « bâtonnets de salame à l’italienne de qualité supérieure TOUS NATURELS » de Citterio avec des dates « meilleur avant » jusqu’au 23 janvier 2022, situées à côté du code-barres.

Euro Foods a livré les bâtonnets de salame dans tout le pays et les a exportés aux Bermudes, explique le FSIS.

Pourquoi l’avertissement est important même s’il ne s’agit pas d’un rappel

L’agence a travaillé avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour enquêter sur une épidémie de Salmonella. Vingt et une personnes dans huit États sont tombées malades entre le 18 septembre et le 3 octobre. L’enquête a montré que les patients consommaient des bâtonnets de salame à l’italienne Citterio produits par Euro Foods. Le FSIS a expliqué qu’il travaille avec les agences de santé pour déterminer si le produit à base de salame a causé ou non des cas supplémentaires.

Le FSIS rappelle aux acheteurs que la bactérie Salmonella qui peut contaminer la viande provoque la salmonellose. C’est une infection bactérienne courante chez les personnes qui consomment des produits contaminés. Les symptômes peuvent inclure de la diarrhée, des crampes abdominales et de la fièvre. Ces symptômes peuvent se manifester entre six heures et six jours après avoir consommé le produit contaminé. La maladie peut durer de quatre à sept jours et la plupart des gens se rétablissent sans traitement. Cependant, certains peuvent nécessiter une hospitalisation.

Ce que vous pouvez faire contre le salame à la salmonelle

Si vous avez encore les Bâtonnets de Salame à l’italienne Citterio dans votre réfrigérateur, vous ne devez pas continuer à les consommer. Jetez-les ou rapportez-les au lieu d’achat si possible. Vous devriez pouvoir récupérer votre argent maintenant qu’un avertissement a été émis par le FSIS.

Les personnes qui pensent avoir besoin de conseils médicaux doivent contacter leurs fournisseurs de soins de santé. L’annonce du FSIS contient également les coordonnées des lignes directes de l’USDA pour la viande si vous avez des questions supplémentaires sur l’avertissement sanitaire relatif au salame d’Euro Foods.

Plus de rappels de viande

La contamination par la salame Salmonella n’est pas le seul problème de viande qui devrait être sur votre radar. Les tamales de porc et de bœuf rappelés par l’USDA la semaine dernière contenaient du sésame, un allergène courant. L’ingrédient n’apparaissait pas sur l’emballage et le sésame peut provoquer de graves réactions allergiques chez certaines personnes.

Ensuite, 10 000 livres de viande n’ont pas fait l’objet d’une inspection appropriée, alors l’USDA l’a rappelé par prudence. De même, les 24 461 livres d’épaule d’agneau crue congelée sont arrivées aux États-Unis sans avoir subi une réinspection d’importation appropriée.