Si vous avez de cette viande dans votre réfrigérateur, jetez-la

Il y a quelques jours, le Service de sécurité et d’inspection des aliments (FSIS) du département américain de l’Agriculture (USDA) a émis une alerte de santé publique avertissant les acheteurs de ne pas consommer certains bâtonnets de salame Euro Food. Une enquête de santé en cours a révélé que 21 personnes dans huit États ont développé une salmonellose après avoir consommé le produit à base de viande.

Le FSIS a expliqué à l’époque qu’il n’avait pas identifié de lots contaminés, et c’est pourquoi il n’a pas émis de rappel. Mais l’agence a mis à jour mercredi l’alerte à un rappel complet. Il s’avère que les bâtonnets de salame à l’italienne Citterio vendus à des endroits spécifiques contenaient encore des traces de Salmonella. De plus, le nombre de personnes tombées malades est maintenant passé à 31.

La première alerte à la salmonelle pour les bâtonnets de salame

Au moment de l’alerte sanitaire initiale, le FSIS pensait que les consommateurs ne pouvaient plus acheter les produits carnés contaminés dans les magasins. Mais l’agence craignait que certains clients aient encore des paquets de bâtonnets de salame à la maison. Ils ont conseillé aux gens de ne pas consommer la viande, mais plutôt de la rendre ou de la jeter. Les personnes qui soupçonnaient un cas de salmonellose ont été invitées à contacter un médecin.

L’ingestion d’aliments contenant la bactérie Salmonella entraîne une maladie symptomatique, avec des signes apparaissant entre 6 heures et 6 jours après la consommation du produit contaminé. Les symptômes comprennent la diarrhée, des crampes abdominales et de la fièvre. La maladie dure entre 4 et 7 jours et la plupart des gens n’ont pas besoin de traitement. Cependant, certains patients peuvent nécessiter des soins médicaux ou même une hospitalisation.

Le FSIS explique dans le communiqué de presse sur le rappel de viande qu’il a travaillé avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et les partenaires de santé publique de l’État pour enquêter sur l’épidémie de Salmonella. Le nombre de personnes infectées a atteint 31, couvrant 10 États. Les symptômes ont fait leur apparition entre le 19 septembre et le 18 octobre. Les enquêtes ont montré que les personnes consommaient des bâtonnets de salame à l’italienne Citterio d’Euro Foods.

Dans l’alerte de santé publique du 29 octobre, l’agence a noté qu’il y avait 21 cas dans 8 États à ce moment-là.

Le rappel de viande d’Euro Foods

Le FSIS a découvert que les bâtonnets de salame étaient toujours disponibles à la vente dans certains magasins après l’alerte de fin octobre. Le département californien de la santé publique a collecté deux échantillons de bâtonnets de salame Citterio qui se sont révélés positifs pour Salmonella.

Compte tenu de ces développements, Euro Foods rappelle 119 091 livres de produits en bâtonnets de salame susceptibles d’être contaminés par la salmonelle. La société a produit les bâtonnets de salame Citterio rappelés avant le 25 octobre 2021. Ils sont disponibles dans les points de vente au détail à l’échelle nationale et aux Bermudes.

Le rappel comprend les emballages de produits suivants :

2 oz. des emballages contenant des « Bâtonnets de salame à l’italienne Premium TOUS NATURELS » de Citterio avec des dates de péremption jusqu’au 23 janvier 2022, situées à côté du code-barres.

L’annonce note que les produits faisant l’objet d’un rappel portent le numéro d’établissement « EST 4010 » à l’intérieur de la marque d’inspection de l’USDA. L’image de l’étiquette peut être vue sur ce lien.

Ce que tu devrais faire

Le FSIS craint toujours que les gens aient des bâtonnets de salame dans leur garde-manger ou leur réfrigérateur. Comme c’était le cas auparavant, l’agence exhorte les consommateurs à ne pas manger ces produits carnés. Les acheteurs doivent rapporter les produits carnés potentiellement contaminés au lieu d’achat ou les jeter.

Si vous pensez avoir consommé ces bâtonnets de viande récemment, vous pouvez toujours consulter un médecin. Les symptômes de la salmonellose peuvent prendre quelques jours à se développer chez certaines personnes.

Enfin, consultez l’annonce complète du FSIS sur ce lien, où vous trouverez les coordonnées d’Euro Foods et de l’USDA.