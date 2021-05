Si vous avez des animaux, vous avez besoin de cet aspirateur Dyson V8 Animal + pour capturer tous les poils: maintenant pour moins de 300 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Éliminez la poussière de sol et les poils d’animaux avec ce puissant aspirateur vertical sans fil Dyson V8 Animal +, actuellement à un niveau record.

Dyson est un fabricant d’aspirateurs bien connu dans le monde entier et considéré comme la marque haut de gamme dans cette catégorie. Sa technologie de moteur cyclonique a révolutionné ces dispositifs qui marquaient un avant et un après. Si vous avez toujours voulu avoir un Dyson, le moment est venu car l’un de ses modèles de base est fortement réduit.

Dyson V8 Animal + est un modèle puissant avec des accessoires spécialement conçus pour ceux qui vivent avec des animaux domestiques et tous leurs poils laissés sur les meubles et les vêtements. Vous pouvez l’acheter à la FNAC pour seulement 299 euros, l’un de ses prix les plus bas.

Cet aspirateur vertical sans fil a toute la puissance dont vous avez besoin pour aspirer même les tapis et moquettes sans trop de problèmes.

Habituellement cet aspirateur ça coûte 399 euros, comme vous pouvez le voir sur le même site Dyson où il est encore vendu, mais cette remise de 100 euros est exclusive à la FNAC, même si on ne sait pas combien de temps elle durera.

Cet aspirateur dispose d’un réservoir transparent où vous pouvez voir toute la saleté qu’il trouve et collecte, donc une fois que vous l’utilisez sur votre sol, il est préférable de décharger le contenu à la poubelle grâce à son réservoir facile à ouvrir.

À l’intérieur, il a un moteur cyclone avec 15 cyclones qui sont disposés sur deux rangées pour augmenter le flux d’air et capturer même les plus fines particules de poussière.

De nombreux accessoires inclus pour nettoyer chaque recoin de votre maison

Ce sont tous les accessoires inclus dans cet aspirateur vertical sans fil Dyson.

Brosse à entraînement direct: élimine les saletés tenaces grâce aux poils qui pénètrent dans la moquette Coin: pour accéder aux zones difficiles d’accès Port de charge: maintient et recharge la machine avec les accessoires Accessoire multifonction: la buse devient une brosse à poussière Mini brosse motorisée: élimine l’animal de compagnie cheveux et saletés incrustées Coin flexible: s’allonge pour nettoyer entre les meubles quel que soit l’angle

Que ce Dyson V8 Animal + coûtait 399 euros jusqu’à présent et que maintenant vous l’ayez 100 euros moins cher à la FNAC est une excellente offre, mais courez parce que ces réductions se terminent généralement dans quelques heures.

Les frais de port sont de 3,99 euros et la FNAC elle-même l’envoie à votre domicile. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier le stock et le récupérer dans l’un de ses magasins physiques.

