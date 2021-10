Si vous avez des Bitcoins, vous avez de la chance : il atteint son plus haut niveau | La technologie

La crypto-monnaie la plus populaire du moment a atteint son prix historique maximum en franchissant la barrière des 65,00 $. À l’heure actuelle, il n’y a plus de crypto-monnaie prisée sur l’ensemble du marché.

Ce 2021 est tout à fait une montagne russe pour Bitcoin et le reste des crypto-monnaies, car avec l’augmentation de sa popularité, de plus en plus de facteurs sont ceux qui régulent sa valeur.

Nous avons d’abord eu ce pic en été qui a porté la pièce d’or à 60 000 $. Puis est venue l’interdiction de la Chine qui l’a fait chuter à 40 000 $. Tout cela en quelques semaines seulement.

Ensuite, nous avons eu l’annonce qu’El Salvador a réglementé le Bitcoin comme monnaie légale, après cette annonce, la monnaie a de nouveau chuté.

Plus tard, la Chine a non seulement interdit l’exploitation minière dans le pays, mais également interdit son exploitation sur tout son territoire, nous avons donc de nouveau connu une autre chute. Et, la vérité est que cela pourrait durer toute la journée parce que ce 2021 a été fou.

Le fait est qu’aujourd’hui, 21 octobre, les détenteurs d’un portefeuille d’actifs crypto avec Bitcoin peuvent avoir de la chance, car la devise vient d’atteindre son plus haut historique. À l’heure actuelle, un Bitcoin vaut 66 000 $.

Cela signifie que quelqu’un qui a acheté 100 Bitcoins en septembre 2016 pour 6 000 $ aurait maintenant 660 000 $ et il serait pratiquement millionnaire.

D’après les experts, Ce maximum historique de la devise est dû au fonds qui est coté à la Bourse de New York, qui a récemment approuvé la cotation d’un ETF à terme Bitcoin, un véhicule qui a fait ses débuts hier avec des augmentations de près de 5%.

En ce moment, l’ensemble du marché des crypto-monnaies vit un petit rêve d’augmentations qui nous font croire que l’objectif d’atteindre 100 000 $ pour Bitcoin est quelque chose de presque réel, comme de nombreux gourous nous l’ont dit il y a un an.

Nous sommes à un point où investir dans les crypto-monnaies est déjà cher, assez cher, afin que d’éventuelles augmentations futures ne soient plus aussi pressantes dans nos portefeuilles. Malgré tout, il semble qu’investir dans les Bitcoins soit maintenant plus sûr qu’il y a un an, puisque tous les quelques mois son appréciation est dépassée.