Si vous avez des contrôles de relance en 2020, vous avez peut-être fait une grosse erreur qui doit être corrigée – .

La dernière mise à jour du contrôle de relance de l’IRS comprend un mélange de bonnes nouvelles ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles certaines personnes pourraient avoir une mauvaise surprise après avoir déposé leur déclaration de revenus fédérale 2020.

Premièrement, la bonne nouvelle: mercredi, l’agence fiscale a annoncé le décaissement de 25 millions de chèques de relance supplémentaires dans le cadre du prochain lot de paiements découlant de la législation «American Rescue Plan» que le président Biden a signée début mars. Cette nouvelle porte le nombre total de paiements de relance envoyés depuis lors à plus de 156 millions de chèques, pour un total de plus de 372 milliards de dollars. Et les plus de 25 millions de paiements inclus dans l’annonce d’aujourd’hui sont évalués à plus de 36 milliards de dollars. L’agence fiscale affirme que la plus grande partie de ces nouveaux paiements a été versée aux bénéficiaires de la sécurité sociale qui n’ont pas produit de déclaration de revenus 2020 ou 2019 et qui n’ont pas utilisé l’outil IRS Non-déclarants l’année dernière.

Pendant ce temps, l’IRS explique également pourquoi certaines personnes qui ont déjà déposé leur déclaration de revenus voient un crédit de remboursement de récupération plus petit que prévu – quelque chose que l’agence a envoyé des lettres pour s’assurer que les gens comprennent pourquoi ils pourraient obtenir un montant inférieur. qu’ils ne s’y attendaient.

«Il est important de se rappeler que les premier et deuxième paiements d’impact économique (PEI) étaient des paiements anticipés du crédit 2020», explique l’IRS dans un communiqué de presse. « La plupart des personnes éligibles ont déjà reçu les premier et deuxième paiements et ne devraient pas ou n’ont pas besoin d’inclure ces informations dans leur déclaration de revenus 2020. »

Toute personne qui n’a pas reçu un premier ou un deuxième chèque de relance l’année dernière, poursuit l’IRS, ou qui a reçu des chèques pour des montants inférieurs à ce qu’elle aurait dû, peut être éligible au crédit de remise de récupération 2020. Et ils doivent produire une déclaration de revenus fédérale pour 2020 afin de réclamer ce crédit, même s’ils n’ont normalement pas à produire de déclaration de revenus.

Le crédit est un moyen de corriger, en fin de compte, toute erreur dans les décaissements des chèques de relance des gens afin qu’ils reçoivent tous les avantages financiers de la myriade de lois d’urgence du gouvernement liées aux coronavirus. Pour tout contribuable éligible à ce crédit, l’IRS dit que ce montant sera réduit par tout chèque de relance déjà émis à leur intention, alors soyez conscient de cela.

«S’il y a une erreur avec le montant du crédit sur la ligne 30 du 1040 ou du 1040-SR, l’IRS calculera le montant correct, effectuera la correction et poursuivra le traitement de la déclaration», poursuit la nouvelle annonce de l’IRS. « Si une correction est nécessaire, il peut y avoir un léger retard dans le traitement de la déclaration et l’IRS enverra au contribuable une lettre ou un avis expliquant tout changement. »

Voici quelques-unes des raisons les plus courantes pour lesquelles l’IRS dit qu’il a dû corriger les montants du crédit de remboursement de récupération des personnes sur leurs déclarations de revenus jusqu’à présent:

Le particulier a été déclaré à charge dans la déclaration de revenus 2020 de quelqu’un d’autre. L’individu n’a pas fourni de numéro de sécurité sociale valide pour l’emploi. Un enfant admissible inscrit comme personne à charge aux fins des paiements de stimulation était âgé de 17 ans ou plus au 1er janvier 2020. Erreurs mathématiques liées au calcul du revenu brut rajusté et de tout montant de stimulation déjà reçu.

