Si vous avez été rejeté de toutes les offres d’emploi, cela peut être la faute de ce logiciel | La technologie

Dans l’automatisation complète des processus de travail, il existe un logiciel qui torpille l’embauche de millions de candidats valides ces dernières années, et les raisons peuvent être une simple discrimination.

Le marché du travail est plus encombré que jamais, avec des dizaines de millions de travailleurs qualifiés qui ne trouvent aucune opportunité. Le coupable de cette situation n’est autre que le coronavirus et la crise structurelle qu’il a entraînée.

L’économie a redémarré il y a un peu plus d’un an, mais tous ceux qui travaillaient auparavant ne l’ont pas encore fait. Ils appellent cela l’inefficacité du système, mais la réalité est que la situation ne s’améliore pas, peu importe à quel point nous lui donnons des noms techniques.

Le fait est qu’il y a quelques années, la technologie en est venue à faire des processus de travail une tâche simple et démocratique, puisque avec un logiciel spécialisé, la recherche de candidats pourrait être simplifiée et faire en sorte que les plus capables aient leur place sur le marché du travail. Ou alors ils nous ont vendus.

Maintenant, un rapport de la Harvard Business School assure que le logiciel automatisé de numérisation de CV contribue à un système d’embauche injuste et cassé.

Les entreprises utilisant ces programmes pour filtrer les candidatures rejetaient sans le savoir des millions de candidats viables. Plus précisément à ceux que l’on appelle les travailleurs cachés, c’est-à-dire les personnes capables et désireuses de travailler mais ils se retrouvent sans travail en raison de problèmes structurels sur le marché du travail.

Ces programmes sont utilisé par 75 % des entreprises américaines et ont été adoptés en réponse à une augmentation des demandes d’emploi numériques à partir des années 1990, explique The Verge.

Parmi les raisons qui ont été trouvées pour rejeter des candidats, il y a le des écarts de plus de six mois dans les dossiers de travail, sans jamais se demander la cause de ces écarts, qui peuvent être dus à une grossesse, qu’ils s’occupaient d’un membre de la famille malade ou complétaient la difficulté de trouver un emploi en pleine récession.

Parmi les exemples les plus sanglants de l’étude figurent le hôpitaux qui n’ont accepté que des candidats ayant une expérience en programmation informatique sur leur curriculum vitaealors qu’il leur suffisait de travailleurs pour saisir les données des patients dans un ordinateur.

Ou une entreprise qui a refusé des candidats pour un poste de vente au détail s’ils n’ont pas inclus la compétence de nettoyer le sol dans leur curriculum vitaemême lorsque les curriculum vitae des candidats correspondaient à tous les autres critères souhaités.

Si nous ajoutons des logiciels de location à la crise économique, ce qui nous donne comme résultat est un marché du travail injuste et chaotique, où pouvoir entrer dépend de trop de facteurs et de chance.