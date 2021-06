Si vous avez fait une croisière Carnival avant la pandémie, vos données personnelles ont peut-être été volées – .

in

À l’heure actuelle, c’est en quelque sorte l’euphémisme de l’année de noter que la pandémie de coronavirus a frappé certaines entreprises beaucoup plus durement que d’autres – bien que, quel que soit le spectre que vous examinez, il est probablement juste de dire que les exploitants de navires de croisière s’assoient à l’extrémité de la longue queue où absolument personne ne veut être en ce moment. L’industrie du voyage, en général, doit redoubler d’efforts pour inciter les consommateurs à voler de nouveau dans un ciel amical, à réserver des chambres d’hôtel, etc. Les navires de croisière, quant à eux, occupent une autre classe de soucis pour certains voyageurs. C’est une épidémie sur un bateau de croisière au début de 2020 qui a commencé à faire paniquer les gens à propos de COVID-19. Si vous êtes coincé sur un navire et qu’il y a une épidémie, qu’allez-vous faire exactement ?

Comme si tout cela ne suffisait pas, un croisiériste en particulier continue d’être touché par des pirates informatiques. Carnival vient de révéler une autre violation de données, à la suite d’une série d’incidents de sécurité similaires en 2020.

Meilleure offre du jour Comment cet ordinateur portable Windows 10 et cet ensemble microSD 128 Go ne coûtent-ils que 219,99 $ ?! Prix ​​catalogue : 249,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Bleeping Computer a partagé une lettre officielle de violation de données que Carnival a envoyée aux clients, dans laquelle il reconnaît un incident de violation de données survenu en mars. Selon la lettre, un tiers non autorisé « a eu accès à certaines informations personnelles relatives à certains de nos invités, employés et membres d’équipage ». Les informations pertinentes qui ont été consultées, poursuit la lettre, incluent les types de données que vous vous attendez à collecter «au cours de l’expérience client et du processus de réservation de voyage», ainsi que dans le cadre de l’emploi ou de la prestation de services à l’entreprise.

Cela signifie des choses comme des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des numéros de passeport, des dates de naissance et des informations sur la santé. La cerise sur le gâteau est l’inclusion de la phrase ridicule suivante qui est formulée aussi maladroitement qu’humainement possible :

« Il existe des preuves indiquant une faible probabilité que les données soient utilisées à mauvais escient. »

Quelle est cette phrase dans la lettre de violation de données qui essaie même de dire ? Qu’il n’y a qu’une faible probabilité que les données soient mal utilisées ? Si oui, pourquoi les pirates se sont-ils même souciés de cela ? Ou peut-être que cette phrase dit, à la place, qu’il y a une faible probabilité que les données soient définitivement utilisées à des fins néfastes – en d’autres termes, il y a une petite chance que certaines des victimes prises dans cette affaire ne soient pas simplement foutues, elles ‘es vraiment foutu.

Quoi qu’il en soit, Carnival a déclaré à Bloomberg qu’il “avait agi rapidement pour mettre fin à l’événement et empêcher tout autre accès non autorisé” dès qu’il avait appris la violation de données. Néanmoins, comme indiqué précédemment, il ne s’agit que du dernier d’une série d’incidents de sécurité à avoir frappé Carnival au cours de l’année écoulée, notamment une violation de données en mars 2020, puis une paire d’attaques de ransomware en août et à nouveau en décembre.

Meilleure offre du jour Comment cet ordinateur portable Windows 10 et cet ensemble microSD 128 Go ne coûtent-ils que 219,99 $ ?! Prix ​​catalogue : 249,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission