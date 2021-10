Si vous avez investi 1 000 $ dans Shiba Inu en août, voici combien vous auriez maintenant

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est sur une course sans précédent. Qu’il veuille l’admettre ou non, il a attrapé beaucoup de vent arrière de la frénésie des meme-coins du début de l’année, et c’est grâce à cette tendance qu’il a atterri sur les radars de bon nombre de ses détenteurs. Maintenant, c’est l’un des 20 premiers cryptos par capitalisation boursière, et cela montre peu de preuves qu’il est prêt à ralentir pour l’instant. Mais à quoi ressemblent les portefeuilles de ceux qui ont acheté assez tôt maintenant ? Eh bien, il semble qu’ils seraient très heureux.

L’existence de SHIB, à l’insu de beaucoup, précède en fait Dogecoin (CCC :DOGE-USD) trajet rapide de 1 cent à près de 1 $. Là où de nombreux clones DOGE sur le thème des chiens sont apparus à la suite de ces gains, SHIB a en fait été lancé en août de l’année dernière, ce qui en fait bien plus d’un an. Cependant, sa valeur n’avait rien d’extraordinaire avant la frénésie des pièces de monnaie au printemps; il valait moins de 0,00000000001 $ avant mars, lorsque Dogecoin a commencé à montrer sa sérieuse mobilité ascendante.

Depuis lors, SHIB est devenu un altcoin culte préféré. Il est de plus en plus axé sur la communauté, invitant ses utilisateurs à interagir les uns avec les autres et à s’entraider en ligne ; cela engendre à son tour toute une secte d’utilisateurs de Twitter portant des photos de profil de Shiba Inu. Ce sont les fans qui tweetent des campagnes sociales coordonnées, qui se retrouvent souvent sur l’onglet des tendances du site. Le résultat est une exposition considérablement accrue aux nouveaux investisseurs que la plupart des altcoins peuvent trouver.

Combien Shiba Inu a gagné et comment il espère conserver sa valeur

Shiba Inu a connu une déchirure impressionnante en avril, atteignant son plus haut niveau historique. Cependant, quelques jours plus tard, il se retrouverait à redescendre à un prix plancher qu’il a maintenu pendant la majeure partie de l’été. Maintenant, la pièce est de retour et ceux qui ont acheté assez tôt en récoltent de sérieuses récompenses.

Si vous aviez acheté pour 1 000 $ de Shiba Inu le 1er août, cet investissement vaudrait bien plus de 4 000 $ aujourd’hui, grâce au gain de 305% de SHIB. Si vous étiez l’un des rares encore plus chanceux à avoir investi dans SHIB dès le début de la poussée initiale de la classe altcoin en mars, votre investissement de 1 000 $ vaudrait plus de 2,1 millions de dollars.

Bien sûr, les développeurs de SHIB ne cherchent pas seulement à conserver la valeur qu’il s’est construite ; ils veulent garder les gains à venir. C’est pourquoi le réseau déploie de nouveaux produits comme son échange ShibaSwap et son jeton de gouvernance OS (CCC :BONE-USD). Ce dernier va surtout continuer à contribuer au battage médiatique ; il met les investisseurs directement dans le siège du conducteur quant à l’avenir de SHIB.

Jusqu’à ce que nous voyions cet avenir, nous ne pouvons pas être sûrs à quel point le SHIB est conçu pour augmenter. Mais, si les gains exponentiels servent d’indication, c’est que ces altcoins ne sont pas incapables d’engendrer des millionnaires.

