Si vous avez l’un de ces cookies populaires, jetez-les maintenant

La FDA a annoncé il y a quelques jours un rappel concernant des bonbons emballés et des produits de boulangerie de la société Chocolate and the Chip. Le rappel des cookies provient du fait que plusieurs produits de l’entreprise contiennent une liste incomplète d’ingrédients.

Plus précisément, les produits en question contiennent du blé, du lait, du soja et des noix. L’étiquette nutritionnelle, cependant, ne répertorie pas ces ingrédients. En conséquence, il s’agit certainement d’un rappel auquel il convient de prêter attention. Et si cela vous semble familier, nous avons déjà vu plusieurs rappels impliquant des erreurs d’étiquetage concernant le soja.

Quels cookies sont rappelés et quels magasins les vendent

The Chocolate and the Chip est basé en Californie. Mais les produits de l’entreprise sont vendus dans tout le pays. Les États qui vendent les produits de biscuits rappelés comprennent la Californie, le Massachusetts, le Texas, l’Idaho, l’État de New York, l’Alabama, l’Arizona, l’Arkansas, l’État de Washington, l’Utah, la Floride, le New Jersey, l’Ohio, la Floride, le Colorado, la Géorgie, l’Idaho, le Michigan, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. , Nevada, Virginie et Oregon. Par conséquent, ce rappel est beaucoup plus vaste que certains rappels précédents que nous avons vus.

Les biscuits et produits de boulangerie rappelés en cause sont vendus par paires de deux. De plus, les produits sont vendus dans un emballage en plastique transparent refermable.

La liste complète des articles rappelés se lit comme suit :

L’original The Sweetie Spiced Oatmeal raisin Biscuits au rhum épicé à l’avoine et aux raisins secs Macadamia à l’érable Fluffadoodle The Disco ball Hot Chip été Oktoberfest Peanutbutter epice Funfetti Fluffa-Nutta The Fluffetti Cookie Cake The Big cookie cake Original Nutella Cookie cake Lavande Gâterie croustillante au riz au beurre brun – Chocolat Boozy banana Noix L’original Sans Gluten Chérie Sans Gluten Gâteau aux biscuits sans gluten Le riz OG croustillant Riz au beurre brun croustillant Friandise croustillante au riz au beurre brun – caramel salé Friandise croustillante au riz au beurre brun – confettis Le riz sucré croustillant Gâteau aux biscuits au Nutella sans gluten Gâteau bundt aux biscuits aux épices et à la citrouille

Par conséquent, une ventilation des produits de biscuits rappelés contenant du blé, du lait, du soja et des noix est disponible ici sur le site Web de la FDA.

En outre, il convient de noter que l’erreur d’étiquetage était due au fait que l’entreprise « ne disposait pas du protocole approprié pour la distribution et l’étiquetage des produits de boulangerie conformément à la réglementation appropriée ».

Le risque posé par les allergies au soja et aux noix

Alors que la plupart des gens connaissent le danger associé aux allergies aux noix, il n’en va pas de même pour les allergies au soja.

Par exemple, certains symptômes courants associés à une allergie au soja comprennent :

Fourmillements dans la bouche Ruches; démangeaison; ou démangeaisons, peau squameuse (eczéma) Gonflement des lèvres, du visage, de la langue et de la gorge, ou d’autres parties du corps Respiration sifflante, écoulement nasal ou difficulté respiratoire Douleur abdominale, diarrhée, nausées ou vomissements Rougeur de la peau (rougeurs)

De plus, certains cas graves d’allergie au soja peuvent entraîner des difficultés respiratoires, une chute importante de la tension artérielle, des étourdissements et une perte de conscience.

Gardez à l’esprit qu’aucune maladie liée aux produits susmentionnés n’est survenue jusqu’à présent.