Si vous avez l’un de ces sodas ou jus, jetez-les

À la suite du rappel Kool-Aid et du rappel plus étendu des boissons Kraft Heinz des dernières semaines, nous avons quelques nouveaux rappels concernant des sodas et des jus de fruits. Cette fois-ci, nous examinons deux annonces de rappel de Coca-Cola distinctes, ayant un impact sur des produits comme Minute-Maid, Sprite et Coca-Cola. Beaucoup de ces boissons gazeuses et jus peuvent contenir des substances étrangères comme du métal. Vous devez arrêter de boire l’un des produits Coke, Minute Maid et Sprite visés par les rappels et jeter tout produit potentiellement contaminé.

Kraft Heinz a annoncé il y a quelques jours avoir trouvé des traces de verre ou de métal dans diverses marques de boissons populaires. La société a conseillé aux acheteurs de Country Time Lemonade, Tang, Arizona Tea et Kool-Aid de s’assurer que l’approvisionnement qu’ils possèdent ne faisait pas partie du rappel.

Coca-Cola a désormais mis en place deux actions de rappel distinctes concernant différents lots de boissons. Mais les deux impliquent une contamination potentielle par des substances étrangères.

Le rappel de Minute Maid

Le rappel de Minute Maid concerne des produits qui pourraient contenir des morceaux de métal, a rapporté le Food Safety Network. Coca-Cola a émis un rappel pour diverses boissons Minute Maid qui pourraient être affectées. Les saveurs Minute Maid suivantes font partie du rappel :

Berry Punch – Codes de date Jan0422 NP et Jan0522 NP, Lot 0010323455 et 0010259344 (rappel F-0276-2022) Strawberry Lemonade – Code de date : Jan0322 NP, Lot : 0010259346 (Rappel F-0277-2022) Punch aux fruits – Code de date : JAN0522 Lot NP : 0010323454 (rappel F-0278-2022)

Les produits Minute Maid visés par le rappel de Coca-Cola ont été vendus dans huit États : Pennsylvanie, Connecticut, New York, Caroline du Nord, Maryland, Virginie, Maine et New Jersey. Les distributeurs pourraient avoir vendu quelque 7 000 caisses de ces boissons Minute Maid dans les États visés par le rappel.

Les jus expirent l’année prochaine, donc les acheteurs pourraient encore les avoir chez eux. Si vous possédez toujours des boissons Minute Maid des lots rappelés ci-dessus, vous devez arrêter de les consommer immédiatement. Au lieu de cela, vous devriez demander un remboursement ou jeter les produits.

Le rappel de Coca-Cola et Sprite

Le rappel Minute Maid est le plus récent rappel de Coca-Cola, mais la société a émis un rappel similaire fin novembre. Par commissaire, le rappel de Coca-Cola concernait des canettes de soda Coca-Cola et Sprite contenant un corps étranger non divulgué. C’est selon un message du ministère de la Défense sur toutes les activités alimentaires et pharmaceutiques publié le 24 novembre.

Voici les produits Coca-Cola et Sprite faisant l’objet d’un rappel :

Canettes de Coca-Cola de 12 onces : Code de date : AUG 1522 WM B Canettes de Coca-Cola de 12 onces : Code de date : AUG 1522 WM C Sprite Canettes de 12 onces : Code de date : AUG 1522 WM B

Comme les produits Minute Maid dans le rappel le plus récent, les produits Coca-Cola et Sprite ci-dessus expirent en 2022. Cela signifie que les acheteurs pourraient toujours posséder des sodas contenant le contaminant non spécifié. Coca-Cola a vendu les canettes rappelées de Coke et de Sprite dans divers États du Sud-Est.

La Defense Commissary Agency a rendu public le rappel de Coca-Cola dans tous les magasins. En conséquence, les boissons de ces lots ont été retirées des étagères des magasins. Les clients qui ont acheté les canettes de Coca-Cola et Sprite du rappel doivent retourner les produits pour un remboursement complet ou les jeter.