Si vous avez l’une de ces boissons, jetez-les maintenant

Nous avons couvert le rappel Kool-Aid plus tôt cette semaine, avec Kraft Heinz annonçant que la boisson pourrait contenir des traces de morceaux de verre ou de métal. La société a déclaré que les particules ne constituent pas une menace sérieuse. Mais il a rappelé les produits impactés par prudence. Maintenant, il s’avère que plusieurs boissons Kraft Heinz supplémentaires peuvent contenir des traces de verre et de métal. En conséquence, le fabricant a mis à jour l’alerte de rappel pour inclure les boissons suivantes : boissons en poudre Country Time Lemonade, Tang et Arizona Tea.

Le rappel des boissons Kraft Heinz

La société a répertorié tous les produits faisant l’objet d’un rappel dans un communiqué de presse qui a également été publié sur le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Kraft Heinz explique qu’il a découvert le problème lors d’un examen interne dans une usine de fabrication. La société a déclaré qu’elle travaillait avec des partenaires de vente au détail et des distributeurs pour retirer de la circulation les produits potentiellement concernés.

Le fabricant conseille aux clients de ne consommer aucune des boissons Kraft Heinz faisant l’objet d’un rappel. Au lieu de cela, ils devraient soit le rapporter au lieu d’achat, soit le jeter à la poubelle.

Quels produits font partie du rappel

Kraft Heinz a répertorié toutes les boissons faisant partie du rappel dans le communiqué de presse. La liste comprend plusieurs boissons vendues aux États-Unis et au Canada comme suit :

Sélectionnez les dates de code des boissons en poudre Country Time Lemonade, Tang, Arizona Tea et des boissons en poudre Kool-Aid limitées avec les dates « À consommer de préférence avant » entre le 10 mai 2023 et le 1er novembre 2023. […] De plus, certaines dates de code de Country Time Lemonade avec la date « À consommer de préférence avant » du 15 septembre 2023 et certaines boissons en poudre Tang avec les dates « À consommer de préférence avant » du 20 au 21 août 2023 sont volontairement rappelées au Canada pour le même problème.

Une liste complète des différents codes UPC faisant partie du rappel est disponible dans le communiqué de presse. Il contient des informations sur l’emballage et les dates de péremption pour chaque produit distinct. Il devrait être facile de déterminer si vos boissons Kraft Heinz font partie du rappel.

Ce que tu devrais faire

Assurez-vous de vérifier les boissons Kraft Heinz dans votre maison par rapport à la liste des boissons dans l’annonce de rappel. Vous voudrez vérifier toutes les boissons vendues sous ces marques : Country Time Lemonade, Tang, Arizona Tea et Kool-Aid.

Les particules de verre et/ou de métal que l’entreprise a trouvées dans certaines boissons sont probablement très petites. En fait, ils peuvent être si petits que vous ne pouvez pas les voir ou les sentir. Plutôt que de prendre le risque, jetez simplement les produits concernés ou renvoyez-les pour un remboursement. La société ne fait aucune mention des cas de blessures où les clients de Kraft Heinz ont découvert de telles traces par eux-mêmes. Néanmoins, vous devez éviter les boissons des lots mentionnés dans le rappel des boissons.

Si quelque chose dans votre garde-manger ou votre réfrigérateur correspond à la liste, vous devez retourner le produit ou le jeter. L’annonce de Kraft Heinz fournit également les coordonnées des consommateurs américains et canadiens qui pourraient avoir besoin de plus d’informations sur le rappel de nouvelles boissons.