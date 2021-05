Si vous avez l’une de ces chaises populaires, arrêtez de vous asseoir dessus dès que possible – .

Les chaises sont l’un des meubles les plus élémentaires. Ils n’ont pas vraiment besoin de faire grand-chose à part s’asseoir là et ne pas s’effondrer quand quelqu’un laisse tomber leurs fesses. Malheureusement, près de 100000 chaises pliantes en bois vendues dans les magasins TJ Maxx, HomeGoods, Sierra et Marshalls n’ont pas pu répondre à cette très faible attente et elles sont maintenant rappelées. Les chaises, qui coûtaient environ 30 dollars, étaient vendues partout aux États-Unis.

Selon le bulletin de rappel officiel publié par la Commission de la sécurité des produits de consommation, les chaises pliantes en bois d’extérieur TJX présentent un risque sérieux de s’effondrer pendant l’utilisation. Les chaises ne semblent pas être capables de supporter le poids d’un humain adulte et au moins 18 des chaises ont abouti à des rapports de «cassure ou effondrement», avec 15 de ces incidents causant «des blessures mineures, y compris le dos et blessures au cou et lacérations. »

Selon l’alerte de rappel, la chaise peut être identifiée par sa conception et ses marquages:

Le présent rappel vise des chaises pliantes d’extérieur en bois avec accoudoirs, au fini teint à l’huile, dont certaines portaient la mention «Nautica» sur l’étiquette volante. Les chaises mesurent environ 22,5 pouces de long, 21 pouces de large et 35 pouces de hauteur. Le dossier de la chaise a 8 lattes et le siège a 7 lattes. La chaise peut être estampillée «MADE IN VIETNAM».

La société demande à toute personne qui possède la ou les chaises «d’arrêter immédiatement d’utiliser les chaises rappelées et de contacter TJX pour obtenir des instructions sur la façon de participer au rappel et de recevoir un remboursement complet. Les consommateurs peuvent également retourner les chaises rappelées dans n’importe quel magasin TJ Maxx, Marshalls ou HomeGoods pour un remboursement complet. »

Les chaises ont été vendues dans les magasins et en ligne de juin 2018 à janvier 2021. Au total, «environ 92 000» chaises ont été vendues, et toutes devront désormais être retournées. La société fournit les coordonnées suivantes si vous souhaitez en savoir plus sur le rappel ou souhaitez initier votre demande de remboursement:

TJX sans frais au 888-520-0322 de 8 h à 19 h HE du lundi au vendredi ou en ligne à https://www.recallrtr.com/foldingchair ou http://www.tjxmaxx.com, http: // www .marshalls.com et http://www.sierra.com et cliquez sur «Rappels de produits» au bas de la page ou sur http://www.homegoods.com et cliquez sur «Informations sur les produits / rappels» en bas de la page.

La société ne fournit pas de détails sur les raisons pour lesquelles elle pense que les chaires ont échoué. Il est possible qu’il y ait eu un défaut de fabrication qui a entraîné un petit nombre de chaises plus sujettes à l’échec, ou la conception elle-même pourrait être défectueuse, rendant les 92000 chaises intrinsèquement dangereuses à utiliser.

Dans tous les cas, le fait que l’entreprise ait choisi de rappeler la totalité des près de 100 000 chaises suggère qu’il n’est tout simplement pas sécuritaire de s’y asseoir. Si vous avez l’une de ces chaises, il est préférable de suivre les instructions de l’entreprise et de revenir pour un remboursement en magasin ou contactez TJX pour savoir comment envoyer la chaise.

