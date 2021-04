Si vous avez l’une de ces voitures rappelées, cela pourrait vous arrêter dans vos traces – .

S’il y a une machine dans votre vie en laquelle vous devez faire confiance au-dessus de toutes les autres, c’est votre voiture. Vous lui faites confiance pour vous amener là où vous allez, que ce soit pour votre travail, vos courses ou pour rendre visite à vos amis et à votre famille. Pour beaucoup, c’est une partie absolument vitale de leur vie quotidienne, et si cela cesse spontanément de fonctionner, eh bien, c’est un gros problème. Malheureusement pour les propriétaires de plus de 620 000 véhicules Honda et Acura, leurs voitures, camions et VUS risquent de mourir en raison de pompes à carburant défectueuses, et la société vient de lancer un rappel.

Les véhicules rappelés, qui comprennent les modèles les plus populaires de VUS, de berlines, de compacts sportifs et de camions Honda, couvrent une gamme d’années-modèles de 2018 à 2020. Le rappel publié par la National Highway Traffic Safety Administration révèle que 628 124 véhicules sont maintenant sujet à rappel, les véhicules concernés nécessitant le remplacement par le concessionnaire de l’ensemble de pompe à carburant.

Le problème avec les véhicules provient de la pompe basse pression qui alimente le moteur en carburant. C’est évidemment une partie très importante du véhicule et si elle ne fonctionne pas correctement, cela peut provoquer un calage du véhicule en raison d’un manque de carburant. Le réservoir de carburant des véhicules concernés peut tomber en panne, selon l’avis de rappel, et si cela se produit, la voiture est susceptible de s’arrêter assez rapidement.

Le remède, dans ce cas, est un remplacement autorisé par le concessionnaire de la pompe à carburant. La bonne nouvelle pour les propriétaires des véhicules concernés est que Honda le fournit gratuitement, mais il faudra évidemment toujours que le véhicule soit amené pour un entretien, et on ne sait pas combien de temps une voiture pourrait être hors service pendant qu’elle attend. ses réparations.

Voici le résumé du rappel, y compris les modèles de véhicules concernés, via la NHTSA:

Honda (American Honda Motor Co.) rappelle certains Acura MDX, MDX Sport Hybrid, RDX, TLX, Honda Accord, Civic Hatchback, Insight, Acura ILX 2019, Honda Accord Hybrid, Civic Coupé, Civic Coupé Si, Civic Sedan 2019-2020 , Civic Sedan Si, Civic Type R, Fit, HR-V, Odyssey, Passport, Pilot et Ridgeline, et véhicules CR-V 2018-2019. La pompe à carburant basse pression à l’intérieur du réservoir de carburant peut tomber en panne.

Honda est actuellement en train d’aviser les propriétaires des véhicules visés par le rappel. C’est un processus qui est généralement effectué par courrier, donc si vous avez l’une des voitures sur cette liste, gardez un œil sur votre boîte aux lettres car vous recevrez probablement un avis avec d’autres instructions bientôt.

Un décrochage de véhicule n’est peut-être pas si grave si vous conduisez lentement dans une rue de la ville, mais lors de déplacements à grande vitesse sur l’autoroute ou sur des routes rurales, le véhicule en panne soudainement pourrait augmenter le risque d’accident. Dans cet esprit, c’est une bonne idée de prioriser la réparation et de la faire le plus rapidement possible.

