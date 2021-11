Si vous avez magasiné chez Costco avec une carte de crédit, lisez ceci immédiatement

Costco a commencé ce mois-ci à informer certains membres que les informations de leur carte de crédit pourraient avoir été compromises. Costco a découvert un écumeur de carte de crédit dans l’un de ses entrepôts. Bien que l’étendue de la violation reste incertaine, certains membres de Costco ont déjà commencé à remarquer des frais inconnus sur leurs relevés mensuels.

La bonne nouvelle est que l’incident ne semble pas être généralisé et n’affecte que les magasins de la région de Portland. Assurez-vous d’obtenir tous les détails, car vous pourriez être victime d’une fraude si vous avez récemment fait vos achats chez Costco.

Costco s’attaque à la fraude par écrémage de carte de crédit

L’histoire a été initialement mise en lumière par BleepingComputer. Il convient de noter que les personnes à l’origine du programme ont non seulement obtenu des numéros de carte de crédit, mais également des dates d’expiration et des numéros CVV associés. En d’autres termes, il s’agit d’une grave atteinte à la sécurité.

Costo exhorte maintenant les membres à surveiller de près tout élément suspect sur leurs relevés de carte de crédit.

« Nous avons récemment découvert un dispositif d’écrémage de carte de paiement dans un entrepôt Costco que vous avez récemment visité », a déclaré Costco dans une lettre envoyée aux clients potentiellement touchés. « Nos dossiers de membres indiquent que vous avez glissé votre carte de paiement pour effectuer un achat sur le terminal concerné pendant le temps que l’appareil pouvait avoir fonctionné. »

Afin d’anticiper le problème, Costco offre aux membres une inscription gratuite à un programme de protection de l’identité. Le programme est via IDX. Le service comprend 12 mois de crédit et de surveillance CyberScan. Il comprend également une police de remboursement d’assurance de 1 000 000 $.

Les membres intéressés à profiter de l’offre peuvent appeler le 1-800-939-4170 ou visiter le site Web de l’IDX ici.

Qu’est-ce que l’écrémage de carte ?

L’écrémage existe depuis un certain temps et est une méthode d’attaque privilégiée pour les escrocs. Un appareil d’écrémage de carte est simplement un appareil qui ressemble à un lecteur de carte de crédit ordinaire. Il est généralement placé au-dessus des lecteurs de cartes de crédit légitimes, à des endroits comme les pompes des stations-service, les guichets automatiques, les dépanneurs, etc.

De plus, certains écumeurs de cartes de crédit sont équipés d’une minuscule caméra. Cela permet aux escrocs de capturer le code PIN d’un utilisateur au fur et à mesure qu’ils y entrent.

Une fois qu’un dispositif d’écrémage est en place, il enregistre subrepticement toutes les données pertinentes lorsqu’un utilisateur insère sa carte.