Si vous avez osé les chaussures LIDL, vous ne pouvez pas manquer les écouteurs sans fil assortis | La technologie

Dans sa mission de lancer des produits avec l’identité visuelle du supermarché, LIDL nous a encore une fois surpris avec des écouteurs sans fil qui, bien qu’ils soient fabriqués par Skull Candy, les couleurs ne laissent aucun doute.

Vous vous souvenez sûrement des chaussures LIDL qui ont eu du succès l’année dernière. Avec les couleurs jaune, bleu et rouge, ces baskets se sont vendues en quelques minutes, car en plus d’être très frappantes, elles étaient belles et bon marché.

Avec un prix officiel de 19,99 euros, les chaussures ont été balayées et épuisées, donc en quelques mois, ceux-ci ont commencé à être vus sur des sites Web d’occasion où les spéculateurs ont fait leur truc (cela ressemble bien à des événements plus proches dans le temps, comme avec la PS5).

Maintenant, chez LIDL, ils ont jugé bon de lancer un nouveau produit qui suit les mêmes règles que les baskets : bon prix, design accrocheur et bonne qualité.

Nous parlons bien sûr des écouteurs sans fil Skullcandy de LIDL qui sont en vente pour seulement 24,99 euros (avant 39,99 euros).

Au-delà du design saisissant, les écouteurs se distinguent par leur résistance à l’eau IPX4 et parce qu’ils ont des microphones des deux côtés, pour réduire le bruit de fond lors des appels.

Concernant ses caractéristiques techniques, nous avons : Connexion Bluetooth 5.0., autonomie jusqu’à 10/12 heures, prend 7/8 heures pour charger, ses dimensions sont de 8,1 x 2,7 x 18,5 cm et il ne pèse que 77 grammes.

Ils sont en plastique, comme d’habitude, et inclure un câble de chargement micro USB, afin que nous puissions les charger sans problème puisque presque tous les câbles sont aujourd’hui de Type-C.

Ces écouteurs sont sans aucun doute une très bonne idée à offrir pour Noël, car non seulement ils ont un bon prix mais ils sont beaux et de bonne qualité.