Si vous avez oublié d’ajouter des Pixel Buds gratuits à votre commande de Pixel 6, Google est là pour vous

Attendez-vous à recevoir un e-mail du grand G bientôt

Les Pixel 6 et 6 Pro sont techniquement passés en précommande juste après avoir été annoncés le 19 octobre, Google lançant la série Pixel Buds A pour les précommandes passées via sa boutique en ligne. Pour profiter de l’offre, les clients devaient ajouter les Pixel Buds A-series à leur panier avant de passer à la caisse. Cependant, la précommande du Pixel 6 via la boutique en ligne du grand G a été une expérience désastreuse, car elle n’a pas réussi à suivre la précipitation initiale et les clients ont eu du mal à ajouter les téléphones à leur panier.

Au milieu du chaos et pressés de passer leur commande, de nombreux clients ont oublié ou n’ont pas pu profiter de l’offre Pixel Buds de la série A, sans qu’ils en soient responsables.

Google a maintenant mis à jour sa page d’assistance pour les commandes de Pixel 6 et 6 Pro, informant ses clients américains et canadiens qu’il les contactera d’ici le 3 novembre avec un autre moyen d’échanger leurs Pixel Buds A-series gratuits. La société a également envoyé des e-mails à certains clients qui ont pré-commandé le Pixel 6 déverrouillé à ce sujet. Certains acheteurs qui ont contacté l’assistance de Google concernant le problème (via Reddit) ont été invités à simplement commander séparément les Pixel Buds A-series, Google effectuant ensuite un remboursement.

États-Unis/CA uniquement : si vous êtes éligible à la promotion Pixel Buds A-Series mais que vous avez oublié d’ajouter les Pixel Buds A-Series à votre commande de téléphone, ne vous inquiétez pas. Nous vous enverrons un e-mail d’ici le 3 novembre avec les prochaines étapes à suivre pour profiter de l’offre.

À 99 $, la série Pixel Buds A est une excellente paire d’écouteurs, et Google les regroupe gratuitement avec les précommandes Pixel 6 adoucit encore une bonne affaire. Si vous n’étiez pas au courant de l’offre de précommande du Pixel 6 ou n’avez pas pu l’utiliser, vous pouvez désormais être assuré que vous pourrez toujours mettre la main sur les écouteurs gratuitement. Idéalement, ces problèmes n’auraient pas dû se produire en premier lieu, mais il est bon de voir que Google cherche activement à les résoudre maintenant.

