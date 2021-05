Si vous avez peur des autres conducteurs, vous êtes dans le mauvais sport

Carlos Sainz a connu un début de vie de haut en bas chez Ferrari, l’Espagnol faisant partie d’un milieu de terrain bondé où opèrent un certain nombre de pilotes de grande qualité.

Trois courses en cours et il a déjà surqualifié son coéquipier Charles Leclerc une fois et siège avec 14 points, huitième au classement du championnat des pilotes.

Quand il a été annoncé qu’il était sur le point de rejoindre Ferrari à mi-parcours de l’année dernière, ce ne sont guère les hauteurs élevées dont il aurait rêvé, mais étant donné les récents combats de la Scuderia et le temps qu’il faut à tous les pilotes des nouvelles équipes pour s’adapter, il n’y a aucune raison pour que Sainz panique pour l’instant.

Ce week-end, la Formule 1 se rend à Montmelo pour le Grand Prix d’Espagne, à nouveau organisé sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, une course où le succès signifierait bien sûr beaucoup pour Sainz.

Bien qu’il n’y ait pas de fans espagnols présents pour l’encourager, le joueur de 26 ans ne manquera pas de motivation, tandis que la bataille avec son ancienne équipe McLaren pour la suprématie du milieu de terrain nécessitera sa meilleure forme.

Dans la perspective de son Grand Prix à domicile, Sainz s’est entretenu avec l’équipe Ferrari pour discuter de pères célèbres, de rivalités difficiles et du programme junior Red Bull.

Il n’y a pas si longtemps, les gens vous présentaient comme «le fils de Carlos Sainz», maintenant c’est plus un cas où certains présenteront votre père comme «le père de Carlos Sainz». Comment ça se passe autour de la table à la maison avec ton père?

Sainz: Nous n’en parlons pas vraiment pour être honnête. Je suppose que c’est tout simplement naturel. Quand on est enfant, on se présente normalement comme «le fils de» et il y a des années, j’avais encore beaucoup à prouver dans le monde du sport automobile. Maintenant, les choses ont évidemment évolué, mais je ne pense pas vraiment que mon père soit présenté comme étant mon père! Il a gagné le droit d’être reconnu comme le roi Carlos! Ce que je dois dire, c’est qu’aucun de nous n’aime le tag «Junior» qui accompagne parfois mon nom, et il a volontiers accepté le tag «Senior» pour l’éviter!

L’un des risques de passer à Ferrari était de se heurter à l’un des pilotes les plus cotés du sport. Vous avez fait ça avec Max, Daniel, Lando et maintenant Charles? Êtes-vous masochiste?

Sainz: C’est la Formule 1. Les 20 meilleurs pilotes du monde sont ici et, inévitablement, vous allez devoir les affronter tous si vous voulez devenir champion du monde, qu’ils soient coéquipiers ou non. Cela fait juste partie du jeu. Si vous avez peur de vous mesurer à un autre pilote, vous êtes simplement dans le mauvais sport.

Vous avez fait des gestes courageux dans votre carrière: quitter le programme Red Bull, trouver votre chemin vers McLaren, puis rejoindre Ferrari. Trouvez-vous facile de faire de grands choix de carrière?

Sainz: Je pense que la clé de tout choix de carrière est un processus décisionnel approprié. Une fois que vous avez analysé tous les scénarios possibles, avec les informations à votre disposition à ce moment-là, vous pouvez évaluer vos options et décider de ce qui vous convient le mieux. Personnellement, une fois que j’ai pris une décision, je m’y engage pleinement. Seul le temps nous dira si cette décision était bonne ou mauvaise.

Être pilote Ferrari est un rôle notoirement sous haute pression et les critiques du public peuvent être vicieuses. En quoi le fait d’être chez Ferrari est-il différent de conduire pour McLaren, pour Renault, pour Toro Rosso?

Sainz: Chaque pilote de F1 a beaucoup de pression, pas seulement les pilotes Ferrari. La clé n’est pas la pression exercée, mais la manière dont vous la gérez. On s’attend à ce que Ferrari soit au sommet car c’est l’équipe la plus titrée de l’histoire du sport. Nous partageons le même objectif, qui est d’être de retour gagnant le plus tôt possible, ce qui place inévitablement la barre très haut. Je transforme cet objectif ambitieux en motivation plutôt qu’en pression, et cela me donne la force de continuer.

Quand tu étais jeune, tu as souvent présenté Sebastian Vettel comme le modèle idéal. Est-ce que c’était de la politesse, compte tenu de votre place dans le Red Bull Junior Team, ou Seb était-il le pilote que vous admiriez vraiment?

Sainz: Je connais Seb depuis de nombreuses années et il a toujours été une référence dans ma carrière. Je faisais des heures interminables de simulateur chez Red Bull Racing quand il remportait les championnats du monde et j’ai beaucoup appris de sa façon de faire, sur et hors de la piste. Il est certainement l’un des meilleurs pilotes de l’histoire du sport et je le considérerai toujours comme un modèle à bien des égards.

Vous avez suivi le programme junior Red Bull alors que la compétition était intense avec Daniel et JEV, Dany, vous-même, Antonio Felix da Costa. Comment était-ce? Étiez-vous tous en concurrence constante? Avez-vous déjà craint de ne pas y arriver?

Sainz: Tous les programmes Junior sont conçus pour identifier les meilleurs jeunes talents. Bien sûr, c’était une compétition constante mais d’une manière saine. Vous voulez à tout prix faire vos preuves et à chaque fois que vous sautez dans une voiture vous voulez battre les autres pilotes, que ce soit une course ou un test ou même dans le simulateur. Sachant à quel point il est difficile d’obtenir un siège en F1, on a toujours cette peur de ne pas y arriver. Mais si vous vous y engagez, vous faites confiance à votre talent et vous mettez le travail, les peurs disparaissent et vous vous concentrez simplement sur le meilleur de vous-même.