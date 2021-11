Si vous avez reçu l’un de ces vaccins COVID, vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis

Les États-Unis sont à nouveau ouverts, en quelque sorte. Après avoir interdit les voyages étrangers non essentiels en provenance d’une grande partie du monde pendant près de deux ans, cette politique a maintenant été inversée pour les visiteurs de 33 pays. À condition, bien sûr, qu’ils puissent prouver, entre autres, qu’ils sont vaccinés avec un vaccin COVID approuvé. « Approuvé », étant le mot à un million de dollars ici.

Avant d’approfondir cela, voici un peu plus sur la nouvelle politique maintenant en place. Ces derniers jours, les États-Unis ont changé leur position de telle sorte que les visiteurs étrangers qui entrent dans le pays par voie aérienne doivent présenter à la fois une preuve de vaccination ainsi qu’un test COVID-19 négatif. Si vous arrivez aux États-Unis depuis les frontières terrestres avec le Mexique et le Canada, il vous suffit de présenter une preuve de vaccination.

Directives du CDC pour le vaccin COVID

Un homme adulte reçoit un vaccin d’un médecin. Source de l’image : cherryandbees/Adobe

« Les non-ressortissants qui ne sont pas des immigrants et qui cherchent à entrer aux États-Unis par voie aérienne sont tenus de prouver qu’ils sont complètement vaccinés contre le COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis depuis un pays étranger », explique le CDC. Et la chose importante à savoir sur ces nouvelles règles ? Que tous les vaccins COVID ne sont pas égaux.

Le CDC, par exemple, n’accepte que huit vaccins de voyageurs étrangers entrant dans le pays. Et ces huit sont les suivants : les clichés de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm et Sinovac.

Cela laisse de côté les coups que des millions de personnes dans le monde ont reçus en Russie, en Chine et à Cuba. C’est-à-dire que le vaccin russe Spoutnik V, ainsi que le vaccin chinois CanSino et les vaccins cubains Abdala, Soberana 02 et Soberana Plus ne figurent pas sur la liste américaine approuvée.

Restrictions de voyage aux États-Unis

Le niveau de transmission communautaire du #COVID19 aux États-Unis reste élevé.

La moyenne sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens est de 74 585, soit une augmentation de 5,1% par rapport à la semaine précédente.

Se faire vacciner.

Plus : https://t.co/iSLwhCwlZ2. pic.twitter.com/V4nD0eyLRK – CDC (@CDCgov) 10 novembre 2021

Certes, les restrictions de voyage mises à jour pour les visiteurs étrangers aux États-Unis sont une tentative de compromis réfléchi. La propagation communautaire de COVID-19 aux États-Unis est toujours plus élevée que ce que les experts en santé publique veulent voir. Mais le pays ne peut pas non plus rester fermé au monde pour toujours.

Consultez le site Web du CDC pour une explication détaillée des protocoles COVID ici. Les nouvelles règles, encore une fois, que vous trouverez sur cette page s’appliquent aux voyageurs qui ne sont pas citoyens américains. Par exemple, l’agence souligne que : « Votre dernière dose doit avoir été administrée 14 jours complets avant le jour de votre embarquement sur votre vol vers les États-Unis.

« Vous êtes considéré comme complètement vacciné le 14e jour après la fin de la série de vaccination. Par exemple, si votre dernière dose a eu lieu le 1er octobre, alors le 15 octobre serait le premier jour où vous remplissez l’exigence de 14 jours.