Si vous avez redémarré votre Animal Crossing: New Horizons Island, vous devrez attendre pour accéder à certaines choses

Image : La vie de Nintendo

Lorsque Animal Crossing: New Horizons Direct nous a tout dit sur le nouveau contenu à venir dans la mise à jour 2.0, beaucoup d’entre nous se sont demandé comment préparer nos îles à toutes les nouveautés. Après tout, pour beaucoup d’entre nous, nous n’avions pas visité le jeu depuis longtemps. Ne serait-il pas plus simple de repartir à zéro ?

Eh bien, oui et non. C’est plus facile parce que vous n’êtes pas lié à toutes les décisions que vous avez prises il y a un an… mais cela peut aussi vous rendre la vie un peu plus difficile. Ou, à tout le moins, cela vous permettra de jouer un peu plus longtemps, si vous êtes un achèvement.

L’une des îles saisonnières – celle-ci vous donne des feuilles d’érable (Image: Nintendo Life)

Tel que rapporté par l’utilisateur de Reddit earlgreypowermakeup (excellent nom), les excursions en bateau de Kapp’n – en particulier les îles rares, qui comprennent l’île Maple Leaf, l’île Bamboo, l’île Mushroom et l’île Cherry Blossom – sont verrouillées dans le temps. Ces îles spéciales vous donnent la possibilité de trouver des bricolages saisonniers et d’obtenir les matériaux pour les fabriquer.

Cela signifie que vous ne trouverez aucune des îles saisonnières dans votre jeu avant qu’un certain temps ne se soit écoulé depuis le début de cette saison dans votre jeu. Pour que toutes les îles saisonnières apparaissent sur les excursions en bateau, votre compte doit avoir au moins un an.

Les îles Bamboo sont apparemment également touchées (Image: Nintendo Life)

Si vous dépensez 1 000 Nook Miles pour l’excursion en bateau et que votre compte est nouveau ou a moins d’un an, sachez que vous n’aurez pas la chance de visiter certaines de ces îles – elles ne seront tout simplement pas dans le pool d’îles potentielles parmi lesquelles le jeu choisit.

Notez que si vous n’avez pas redémarré votre île, mais que vous avez « raté » la saison en ne jouant pas pendant un certain temps, vous aurez toujours la chance de voir ces îles saisonnières, ce qui facilite le rattrapage !

Voici les dates de déverrouillage de chaque île pour les hémisphères nord et sud, qui ont été révélées dans la dernière datamine ACNH :

Île aux flocons de neige

NH : 24 février

SH : 24 août

Île aux cerisiers en fleurs

NH : 10 avril

SH : 10 octobre

Île aux bambous

NH : 31 mai

SH : 30 novembre

Île aux étoiles

NH : 15 juin

SH : 15 décembre

L’île aux coquillages d’été

NH : 31 août

SH : 28 février

Île Feuille d’Érable

NH : 25 novembre

SH : 25 mai

Île aux champignons

NH : 30 novembre

SH : 31 mai

Assurez-vous de consulter nos guides Animal Crossing: New Horizons pour rester au courant de toutes les nouveautés – et de celles que vous avez manquées!

Avez-vous réinitialisé votre île au cours de la dernière année ? Le regrettez-vous ou cela a-t-il donné un nouveau but à votre jeu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.