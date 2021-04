Si vous avez téléchargé ces applications iPhone, supprimez-les immédiatement – .

Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, «la réalité est que le Web dans certaines régions est devenu un endroit sombre.»

C’était un commentaire qu’il a fait récemment à Kara Swisher du New York Times, lors d’une interview avec elle pour son podcast Sway – une interview qui comprenait également Cook traitant de la situation autour de l’App Store d’Apple à 64 milliards de dollars, parmi de nombreux autres sujets. «Dans une semaine donnée», selon Cook, «100 000 applications entrent dans l’examen de l’application. Quarante mille d’entre eux sont rejetés. La plupart d’entre eux sont rejetés parce qu’ils ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas comme ils disent qu’ils travaillent. Vous pouvez imaginer si la curation disparaissait, ce qui arriverait à l’App Store dans un laps de temps très court. » Cela sonne plutôt bien jusqu’à ce que vous entendiez un développeur d’applications mobiles comme Kosta Eleftheriou, qui est devenu l’un des plus grands critiques de l’App Store. Indépendamment d’une action en justice qu’il a intentée le mois dernier concernant l’App Store, accusant Apple d’exercer un pouvoir de monopole et de négliger les petits développeurs d’applications comme lui, il a appelé à plusieurs reprises Apple pour des escroqueries d’applications et d’autres applications problématiques qu’Apple a autorisées dans le magasin. ont fini par escroquer de nombreux consommateurs.

Récemment, il a attiré l’attention sur un certain nombre d’applications de jeu trouvées dans l’App Store que le processus de révision d’Apple n’a apparemment pas attrapé ou jugé correct. Ils incluent deux applications qui se transforment essentiellement en casinos lorsque vous les ouvrez et, dit-il, fonctionnent en dehors du système d’achat intégré d’Apple (les deux applications sont Lucky Stars et Vegas Pirates).

Cette application @AppStore prétend être un jeu pour les enfants de 4 ans et plus, mais si vous êtes en Russie (ou utilisez un VPN), elle devient un casino en ligne qui n’utilise même pas le système d’achat intégré d’Apple. 🤯 # Arnaque AppleEvent du jour👇 pic.twitter.com/VU1XpaiILU – Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) 20 avril 2021

Ces deux applications ont maintenant disparu de l’App Store, mais une autre raison pour laquelle ces applications auraient dû déclencher des signaux d’alarme évidents est le fait que le site Web du développeur répertorié sur l’App Store pointe vers ngs.ru, qui est l’adresse d’un média russe.

La raison pour laquelle il est devenu un critique aussi incrédule et vocal de ce genre de choses sur l’App Store est que, comme il l’a expliqué via Twitter, se concentrer sur ces applications frauduleuses et louches n’est pas si difficile. Il s’agit simplement de rechercher les plus gros producteurs d’argent, puis de regarder de plus près ceux avec des critiques suspectes et des prix d’abonnement élevés. Bingo.

Le Congrès, pour sa part, s’est penché de plus près sur l’App Store cette semaine, avec une audition qui a abordé un certain nombre de critiques récurrentes du magasin (y compris la réduction des revenus des applications souvent ridiculisée de 30% d’Apple, celle d’Apple. curation et mesures de sécurité, et si l’App Store a trop de puissance). Au cours de l’audience du comité du Sénat américain de cette semaine, le directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, a déclaré qu’Apple avait intimidé le géant du streaming musical de plusieurs manières, notamment en apportant des modifications rétroactives aux règles de l’App Store et en forçant Spotify – un concurrent d’Apple Music – à attendre. mois pour les approbations de mises à jour d’applications.

Dans le même ordre d’idées, une grande bataille judiciaire entre Apple et Epic Games est également imminente, certains de ces mêmes problèmes autour de l’App Store étant au cœur de cette action en justice. Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, et le directeur de l’App Store d’Apple, Phil Schiller, seront tous deux présents pour l’essai, qui découle du lancement d’Epic d’un système de paiement intégré sur les iPhones pour contourner le paiement des frais d’Apple. En raison de cette violation des règles de l’App Store, Apple a expulsé Epic, qui rend le jeu extrêmement populaire Fortnite, de l’App Store.

