Si vous avez toujours voulu un aspirateur Dyson, il en existe désormais un sans fil à moins de 300 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Dyson a une offre plus qu’intéressante dans sa boutique en ligne pour ceux qui veulent acheter un de ses aspirateurs. Il existe un modèle qui est temporairement abaissé en dessous de 300 euros.

Malgré le fait que Dyson soit une marque assez exclusive en termes de modèles et de prix, tant en aspirateurs qu’en ventilateurs et autres produits, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de modèles plus ou moins abordables, et aussi dans son propre magasin.

C’est le cas du Dyson V8 Motorhead, un aspirateur sans fil assez bon marché en ce moment si l’on prend en compte son prix d’origine. Des 349 € il est passé à 289 € seulement, une réduction intéressante qui le laisse à la portée des budgets les plus serrés.

Cet aspirateur vertical sans fil a toute la puissance dont vous avez besoin pour aspirer même les tapis et les moquettes sans trop de problèmes.

Il est vrai qu’il existe des aspirateurs de type balai, sans câbles, un peu moins chers, mais ils n’ont pas tous les accessoires, la puissance et la fiabilité du Dyson, qui a acquis une bonne réputation méritée depuis des décennies.

La livraison depuis la boutique officielle Dyson est gratuite partout en Espagne. En seulement 48-72 heures ouvrables, vous aurez votre achat à la maison et vous pourrez en profiter pleinement.

Ce Dyson V8 Motorhead sans fil est beaucoup plus puissant que les modèles à bas prix, et avec 40 minutes d’autonomie, assez pour passer l’aspirateur dans pratiquement n’importe quelle maison, des données plus que remarquables qui en font un excellent rapport qualité-prix.

L’achat d’un aspirateur balai est un grand succès et avec notre guide, vous découvrirez les meilleurs modèles, caractéristiques et prix de ces appareils utiles.

Comprend la base de chargement, que vous pouvez facilement fixer à un mur. Il est également livré avec tous ses accessoires, dont diverses têtes qui permettent de nettoyer les coins, les canapés ou les matelas, sans frais supplémentaires.

Il peut même être utilisé comme aspirateur à main en enlevant la tête longue, et c’est particulièrement utile par exemple pour aspirer des coins inaccessibles ou des sièges de voiture, pour ne citer que deux cas pratiques.

Bien qu’il existe de plus en plus d’aspirateurs robots complets avec de meilleurs prix, ils n’atteignent pas tous les coins d’une maison et ont tendance à avoir certains problèmes s’il y a des animaux de compagnie, il y a donc encore un long chemin à parcourir pour les aspirateurs classiques, surtout ceux sans fil.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.