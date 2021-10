Si vous avez toujours voulu une tablette avec un stylet au même niveau que l’iPad Pro, le MatePad 11 de Huawei est fortement réduit | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les IPads sont une référence, mais beaucoup de gens préfèrent les avantages et la liberté d’Android. Voici une alternative à prix réduit aux iPads plus puissants.

La tablette haut de gamme Huawei MatePad 11 Il a été lancé cet été dans le but de fournir toutes les fonctionnalités de l’iPad, à un prix plus abordable.

Vous pouvez prendre la tablette Huawei MatePad 11 avec 6 Go de RAM et 80 euros de remise, son prix minimum. Il reste à seulement 419 euros dans la boutique officielle Huawei, mais vous devez saisir le code A30MP1164 lors du paiement, puisqu’il escompte 30 euros.

C’est une tablette avec Panneau IPS de 11 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, et une Taux de rafraîchissement de 120 Hz, une nouveauté dans les tablettes Android.

Cette tablette a un écran 2.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, elle dispose d’un processeur Snapdragon 865, ce qui en fait l’une des tablettes Android les plus puissantes.

Comprend un stylet M-Pencil, pour écrire ou dessiner sur l’écran de manière tout à fait naturelle.

Nous sommes à l’intérieur le haut de gamme premium des tablettes, avec le puissant Processeur Snapdragon 865 accompagné de 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage.

Plus qu’assez de matériel pour exécuter n’importe quelle application Android, aussi exigeante soit-elle. C’est aussi une tablette optimisée pour utilisez une souris et ouvrez jusqu’à 4 applications en même temps en mode multi-fenêtres, il peut donc également être utilisé comme ordinateur portable.

Il dispose d’un matériel de communication de pointe, avec Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Si vous aimez prendre des photos ou des vidéos, vous avez un capteur arrière de 13 Mpix et un autre avant de 7 MPix, optimisé pour les appels vidéo.

La Batterie 7 250 mAh il vous tiendra toute la journée, même en utilisation intensive. A aussi charge rapide à 22W, et reverse charge (pour recharger le mobile par exemple), à ​​5W.

Notez qu’il utilise HarmonyOS, le propre système d’exploitation de Huawei. Mais il est compatible avec toutes les applications Android.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre test du MatePad 11.

